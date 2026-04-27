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2奈米洩密案前員工判10年 台積電：營業秘密獲保護

中央社新竹27日電
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台積電。記者劉學聖／攝影
台積電。記者劉學聖／攝影

台積電2奈米洩密案，智慧財產及商業法院今天依違反國家安全法等罪，判處台積電離職工程師陳力銘有期徒刑10年，可上訴。台積電表示，相信這次結果使得珍貴的營業秘密與技術得到充分保護，將持續強化內部管理及監控機制。

台積電離職工程師陳力銘、在職工程師吳秉駿、戈一平、陳韋傑等人涉洩漏關鍵技術，智慧財產及商業法院今天依違反國家安全法等罪，判處陳力銘有期徒刑10年，可上訴。

此外，吳秉駿、戈一平分別判3年、2年徒刑，陳韋傑判刑6年，東京威力科創員工盧怡尹判刑10月，緩刑3年，支付公庫新台幣100萬元；東京威力公司判處罰金1億5000萬元，緩刑3年，支付台積電1億元、支付公庫5000萬元。

台積電指出，對於任何違反公司保護營業秘密及損害公司利益的行為，始終秉持零容忍的態度，絕對從嚴處理，追究到底。

台積電表示，相信這次結果使得公司珍貴的營業秘密與技術得到充分保護，台積電也將持續強化內部管理及監控機制，並在必要時與相關執法機構合作，以確保公司競爭優勢及營運穩定，從而保護公司核心競爭力及全體員工的共同利益。

台積電

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