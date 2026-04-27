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台外交部：林佳龍完成史國行程 展現台灣走向世界決心

中央社台北27日電
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台外交部長林佳龍以總統特使身分出訪史瓦帝尼，26日圓滿完成為期兩天的行程，在僑民...
台外交部長林佳龍以總統特使身分出訪史瓦帝尼，26日圓滿完成為期兩天的行程，在僑民歡送下，搭機返台。（外交部提供）中央社

台外交部長林佳龍完成史瓦帝尼出訪，在行程最後一天視察兩國農漁業合作成果。外交部表示，林佳龍此次出訪向世界展現台灣不畏艱難，堅定走向世界的決心與韌性。

林佳龍25日以總統特使身分出訪非洲友邦史瓦帝尼王國，出席史王恩史瓦帝三世（King Mswati III）登基40週年、58歲華誕暨史國獨立58週年慶祝等活動。

外交部晚間發布新聞稿指出，林佳龍26日圓滿完成為期兩天的史瓦帝尼王國訪問行程，並在史國外交部長戴柏莉（Pholile Shakantu）、商工貿易部長卡馬洛（Manqoba Khumalo，另譯：庫馬羅）與僑民歡送下，搭機返台。

外交部表示，此次行程最後一日，除視察駐史國醫療團「智慧門診」運作，林佳龍也前往2025年正式啟動的「水產養殖研究與生產中心」。該中心透過大規模魚苗培養與成長優化技術，成功協助史國將傳統家庭式養殖，轉型為更具商業規模的產業體系，大幅提升水產品的經濟效益。

在農業方面，林佳龍同時視察果樹示範農場，考察番石榴、紅龍果與草莓等高經濟價值作物的種植成果。這些計畫成功帶動史國農業結構轉型，讓當地農民能參與更高利潤的市場競爭。

林佳龍強調，這些合作計畫的核心在於推動史國產業的永續升級及商業化發展，並以「Taiwan can help, Eswatini can lead」為目標，重申台灣將持續支持史國在各領域發揮領導能力。

林佳龍此次訪史行程雖僅短短兩天，仍排除萬難親自代表台灣向史方表達祝賀，不僅進一步深化台史雙邊情誼，也為兩國永續共榮的發展願景，奠定更為堅實的基礎，更同步向世界展現台灣不畏艱難，堅定走向世界的決心與韌性。

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