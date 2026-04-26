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林佳龍訪史瓦帝尼 見證台灣廠商簽署投資TIIP意向書

記者周佑政／台北即時報導
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賴清德總統特使、外交部長林佳龍表示，「戰略儲油槽」與「台灣產業創新園區」（TII...
賴清德總統特使、外交部長林佳龍表示，「戰略儲油槽」與「台灣產業創新園區」（TIIP），是目前台灣與友邦史瓦帝尼最重要的兩項合作案。他昨天與史國官員一同聽取兩項工程簡報，並見證台灣廠商簽署投資 TIIP 意向書。圖／取自林佳龍臉書

賴清德總統出訪非洲友邦史瓦帝尼受阻，改派外交部長林佳龍擔任特使訪問史國。林佳龍今天在臉書表示，「戰略儲油槽」與「台灣產業創新園區」（TIIP），是目前台灣與友邦史瓦帝尼最重要的兩項合作案。他昨天與史國官員一同聽取兩項工程簡報，並見證台灣廠商簽署投資TIIP 意向書。

林佳龍表示，史國天然資源暨能源部長隆寇凱拉親王（Prince Lonkhokhela）、商工貿易部長庫馬羅（Manqoba Khumalo），以及資通訊暨科技部長瑪吉雅（Savannah Maziya）昨天也特別出席活動，展現史國政府對這兩項重大合作工程的高度重視與期待。

林佳龍說，還記得去年此時，他與史王恩史瓦帝三世（King Mswati III）共同主持戰略儲油槽啟動典禮。這項工程預計完工後，將可提供史國 60 天的戰略石油儲備。負責執行的海外工程公司也在簡報中說明，自今年1月正式動工以來，工程皆依照期程穩健推進，有信心如期、如質完工，並帶動在地相關產業發展。

林佳龍說，在全球供應鏈重組的關鍵時刻，台灣企業也正積極布局全球。史瓦帝尼是非洲大陸自由貿易區及南部非洲關稅同盟成員，是台商進入非洲市場的重要窗口。因此，去年他面見史王時，也當面提出設立「台灣產業創新園區」（TIIP）的構想，希望引進台灣在產業園區開發與管理上的成功經驗，回應台商全球布局需求，同時帶動史國產業升級，創造更多就業機會。

林佳龍表示，去年也安排近60家台商企業訪問史國，實地了解當地投資環境。這次已有多家企業展現高度興趣，並在大家的見證之下簽署投資意向書，表達未來進駐園區的意願。

林佳龍表示，台灣與友邦推動的「榮邦計畫」，始終以互利共榮為目標。希望把台灣成功的模式盡可能地複製到友邦，他相信這樣的「台灣模式」也將成為典範，讓台灣成為友邦與世界可信賴的合作夥伴。

賴清德總統特使、外交部長林佳龍表示，「戰略儲油槽」與「台灣產業創新園區」（TII...
賴清德總統特使、外交部長林佳龍表示，「戰略儲油槽」與「台灣產業創新園區」（TIIP），是目前台灣與友邦史瓦帝尼最重要的兩項合作案。他昨天與史國官員一同聽取兩項工程簡報，並見證台灣廠商簽署投資 TIIP 意向書。圖／取自林佳龍臉書

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