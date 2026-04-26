老舊平板維修突爆炸噴火 3C業者：電池膨脹要小心

周姓店長說，由於該機型螢幕採黏合設計，需透過加熱外框方式拆機，未料在加熱過程中，設備放置桌面後竟突然起火燃燒。圖／LRC領航3C新竹店提供

新竹周姓3C維修業者昨在社群Threads分享驚險畫面，一台2016年的老舊平板，竟在維修桌上無預警「噴火」燃燒。當時維修人員僅預熱約1分鐘準備除膠拆殼，平板電池竟瞬間膨脹並噴發出巨大橘紅色火球，驚悚畫面引發網友熱議，不少網友紛紛留言好可怕。

LRC領航3C新竹店周姓店長指出，該檢修意外發生在今年1月，當時顧客反映平板耗電異常，幾乎無法續電，送修檢測後發現電池健康度僅剩約40%至50%。

周姓店長說，由於該機型螢幕採黏合設計，需透過加熱外框方式拆機，未料在加熱過程中，設備放置桌面後竟突然起火燃燒，維修人員緊急應變，先將設備移離桌面，再以濕布覆蓋控制火勢，待燃燒結束後進一步檢視內部損壞情形。

周姓店長表示，該台平板為約10年前的舊型機種，電池老化嚴重，為此次起火主因之一。他提醒，民眾若發現3C產品使用超過2至3年後出現異常耗電、自動關機、過熱等情況，或出現螢幕隆起、電池膨脹，甚至伴隨異味，都可能是電池受損的警訊，應盡速送交專業維修單位檢查。

周姓店長指出，類似情況過去亦曾發生，且多集中於老舊機型，在加熱拆機時更需提高警覺。不過，此次事件中，維修人員仍成功修復主機板，並協助顧客將資料轉移至新設備，避免重要資料遺失。

維修人員緊急應變，先將設備移離桌面，再以濕布覆蓋控制火勢，待燃燒結束後進一步檢視內部損壞情形。圖／LRC領航3C新竹店提供