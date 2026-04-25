分享大陸行 鄭麗文邀駐台使節茶敘 近50代表齊聚罕見

國民黨主席鄭麗文（中）24日下午在中央黨部，與近50位各國駐台使館的代表們茶敘交流，話題圍繞在鄭麗文剛結束的鄭習會和訪陸之行。（圖／取自鄭麗文臉書）

「鄭習會」結束後，國民黨 主席鄭麗文於24日廣邀美日在內的各國駐台使節，在中央黨部舉行閉門茶敘，據了解，各國關切中方立場。鄭麗文昨天在臉書貼文說，和平始終是可能的，應成為共同信念；兩岸和平不只是兩岸議題，關係到國際社會的共同利益，需要國際社會持續關注與支持。

近50位外國駐台使節和代表，齊聚國民黨中央黨部，了解鄭麗文大陸行的心得與收獲，也包含與中共 總書記習近平會談的感想。藍營內部人士表示，駐台使節關心習近平到底表達什麼，以及對區域和平的角色等。

相關人士透露，不論有邦交、無邦交，各國駐台代表和使節，「該來的都來了」，顯見國際友人非常關注鄭習會。美國在台協會（AIT）處長谷立言先前才會晤鄭麗文，這場茶敘由AIT政治組官員參加；日本台灣交流協會代表片山和之沒有出席，另派代表與會。

據了解，本次茶敘準備同步口譯，不讓語言成為交流阻礙。藍營人士表示，鄭麗文完成訪陸與鄭習會，此時安排與各國駐台代表茶敘交流，有助讓國際友人了解國民黨追求和平的理念與立場堅定不變，更不是民進黨 口中的「賣台」。與會人士轉述，在場使節對於鄭習會傳達兩岸和平的目標，都表達正面肯定的態度。

藍營人士解讀，超過40名各國駐台代表受邀出席參加在中央黨部舉辦的茶敘，這在過去是絕對看不到，賴清德總統大概也會非常驚訝。藍營人士說，各國代表是衝著兩點而來，第一，對鄭麗文的橫空出世感到好奇，希望透過面對面的溝通，以了解鄭麗文和國民黨在重要問題上的立場。第二，關心鄭習會的過程與後續，能在美國總統川普之前見到習近平，在台灣被打成「親中賣台」，但在國際社會卻是大事，特別是在國際社會「美退中進」的現狀下，中國大陸的影響力絕對與日俱增。

藍營人士認為，各國使節與代表知道，出席國民黨茶敘可能會被民進黨政府貼標籤，但作為駐台代表須以自身的國家利益為最重要考量，他們「用腳投票」，凸顯台灣不是只有一種聲音，更不能只有綠色聲音。

鄭麗文說，她坦誠地與大家分享兩岸情勢、區域發展，以及台灣應扮演的角色。她相信，和平始終是可能的，也應成為大家共同的信念。鄭麗文表示，兩岸和平不只是兩岸之間的議題，也關係到國際社會的共同利益，並需要國際社會持續的關注與支持。台灣也應更積極主動地扮演建設性的角色，促進對話、增進理解，為區域穩定貢獻力量；透過持續交流、累積互信，期待未來能一起促進區域的和平與繁榮。