民進黨沈伯洋擬選台北市長 藍營預估：將成國民黨超級母雞

松山慈惠堂台北母娘文化季，副總統蕭美琴（前排左二）、台北市長蔣萬安（右）與立委沈伯洋（左）昨天都到場參與扶轎起駕儀式。（記者余承翰／攝影）

民進黨很大可能徵召立委沈伯洋出戰首都，挑戰台北市長蔣萬安。藍營評估雙北聯動效應，寄望「藍營的超級母雞沈伯洋」，認為民進黨新北市長參選人蘇巧慧勢必因沈伯洋「驚奇」發言而受牽制，必須頻於應對；加上沈伯洋發言會放大蔣萬安的存在感，蔣可望產生更大的外溢能量，成為其他縣市藍白參選人的助力，國民黨 新北市長參選人李四川的獲益最大。

新北藍營黨務人士表示，沈伯洋若代表民進黨參選台北市長，有可能會在選舉中出現令人驚奇的發言，這會讓選民回想起去年大罷免期間，「青鳥橫行」的記憶。

該人士直言，今年縣市長選舉，藍營的超級母雞絕對就是沈伯洋，看好他逆勢衝擊民進黨選情，這股「洋流」將成為台灣政治的新名詞；沈自帶鎂光燈，金句連發又容易引發兩極情緒，加上蔣萬安敢懟敢嗆，北市選舉會非常熱鬧；這麼一來，沈造成的效應會從台北向中南部擴散，首當其衝的當然是民進黨原本有機會奪回的新北與宜蘭，而這股洋流是否會衝垮民進黨南部長城，有待觀察。

另一名藍營人士分析，從去年大罷免的過程來看，台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜 、蔣萬安、民眾黨 主席黃國昌助選會受選將歡迎，但很難「政治外溢」；年底台北市長選舉結果無懸念，綠營支持者會降低投票意願，衝擊綠營北市議員席次，至於蔣萬安，他不可能全台跑，以免被批「有恃無恐」。

綠營人士說，沈伯洋這回的目標不是要選贏，而是要「鎖住蔣萬安」，不要讓蔣萬安離開台北市到處輔選；但沈伯洋在大罷免期間累積太高的仇恨值，能不能奏效仍存疑。

該人士說，未來進入選戰模式，北台灣將以蘇巧慧作為單一領頭羊，而非訴求過去慣用的「雙北聯合陣線」；蘇巧慧可望帶領綠營年輕世代、女性的黨籍縣市長候選人衝鋒陷陣，與藍營人選作出市場區隔，降低提名沈伯洋可能造成的外溢衝擊。

針對沈伯洋效應，蘇巧慧表示，沈伯洋是她多年好友，沈在媒體前的表現，也讓人看到他對市政的藍圖並不陌生，相信不論在任何位置，都能夠展現最好的成績；至於她自己已經跑了新北好幾輪，陸續提出許多政見，相信她會是新北市民最好的選擇。