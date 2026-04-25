邱垂正：中對台採「北平模式」 已進入「強制統一」階段
陸委會主委邱垂正今天在一場活動上表示，中共對台舉動自2022年開始軍機艦擾台起，已進入「強制性統一階段」，會採取「北平模式」強化封鎖台灣，讓台灣失去外援，逼台灣屈服，就像近期賴清德總統出訪遇阻，就是藉飛航管理權實施圍堵，而這種粗暴、不文明的做法可能會繼續推出。
邱垂正25日上午出席政治大學安倍晉三研究中心第一期安倍政經塾開塾式，他在演講中指出，中共領導人習近平主政13年來有「三個」極端發展，不僅改變中共政權本質，也牽動兩岸關係發展，一是權力結構定於一尊、二是發動狂熱民族主義、三是習近平有自己的歷史任務。
他表示，習近平設定許多任期內要達成的里程碑，如「我們要注意2027年建軍百年」，中共制定很多軍事發展計畫，解放軍的戰力跟科技建軍的實力，要超越太平洋的美軍部隊；或者2035年要基本建成社會主義現代化、落實共同富裕目標，「這一般也被推測可能是習卸任的時間」。
邱垂正指出，中共權力定於一尊的決策模式「讓我們很擔心」，小圈子內沒人敢說不，黨外又是狂熱的民族主義，知識分子的糾錯機制幾乎蕩然無存。在這種情況下，「如果現在經濟不好，習又要維持他的正當性，台灣議題一定會被往前提」。他指出，幾次的川習會（通話）都把台灣列為首要議題，「他就是要處理台灣問題、要推進統一」。
他還說，台灣加強防衛韌性的同時，中共卻在做「戰爭準備」，提升「攻擊韌性」，具體包括向金磚或全球南方國家購買糧食、能源等，增加儲備，甚至建構「去SWIFT」的金融體系，「以避免一旦發動戰爭時，被世界各國制裁的影響」。他並稱，曾聽聞中國醫師、護理師要取得證照前要簽志願書，倘若兩岸開戰須馳援。
邱垂正說，面對中國鋪天蓋地的極限施壓，堅持賴清德提出的和平四大支柱行動方案，「和平是我們的理想，但和平絕非幻想，更不是躺平、依靠習近平」，而是依靠在自身堅強的實力、堅定的決心與充分的準備。
他承諾建立有韌性、有穩定的兩岸關係，「基本上我們不去挑釁中國，中國給我們很多的壓力、複合性施壓，我們絕對不屈服、不妥協，但是我們得到國際社會的支持，我們也不冒進、不挑釁」。
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