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邱垂正：中對台採「北平模式」 已進入「強制統一」階段

記者陳宥菘／台北即時報導
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陸委會主委邱垂正25日上午出席政治大學安倍晉三研究中心第一期安倍政經塾開塾式並進...
陸委會主委邱垂正25日上午出席政治大學安倍晉三研究中心第一期安倍政經塾開塾式並進行演講。記者陳宥菘／攝影

陸委會主委邱垂正今天在一場活動上表示，中共對台舉動自2022年開始軍機艦擾台起，已進入「強制性統一階段」，會採取「北平模式」強化封鎖台灣，讓台灣失去外援，逼台灣屈服，就像近期賴清德總統出訪遇阻，就是藉飛航管理權實施圍堵，而這種粗暴、不文明的做法可能會繼續推出。

邱垂正25日上午出席政治大學安倍晉三研究中心第一期安倍政經塾開塾式，他在演講中指出，中共領導人習近平主政13年來有「三個」極端發展，不僅改變中共政權本質，也牽動兩岸關係發展，一是權力結構定於一尊、二是發動狂熱民族主義、三是習近平有自己的歷史任務。

他表示，習近平設定許多任期內要達成的里程碑，如「我們要注意2027年建軍百年」，中共制定很多軍事發展計畫，解放軍的戰力跟科技建軍的實力，要超越太平洋的美軍部隊；或者2035年要基本建成社會主義現代化、落實共同富裕目標，「這一般也被推測可能是習卸任的時間」。

邱垂正指出，中共權力定於一尊的決策模式「讓我們很擔心」，小圈子內沒人敢說不，黨外又是狂熱的民族主義，知識分子的糾錯機制幾乎蕩然無存。在這種情況下，「如果現在經濟不好，習又要維持他的正當性，台灣議題一定會被往前提」。他指出，幾次的川習會（通話）都把台灣列為首要議題，「他就是要處理台灣問題、要推進統一」。

他還說，台灣加強防衛韌性的同時，中共卻在做「戰爭準備」，提升「攻擊韌性」，具體包括向金磚或全球南方國家購買糧食、能源等，增加儲備，甚至建構「去SWIFT」的金融體系，「以避免一旦發動戰爭時，被世界各國制裁的影響」。他並稱，曾聽聞中國醫師、護理師要取得證照前要簽志願書，倘若兩岸開戰須馳援。

邱垂正說，面對中國鋪天蓋地的極限施壓，堅持賴清德提出的和平四大支柱行動方案，「和平是我們的理想，但和平絕非幻想，更不是躺平、依靠習近平」，而是依靠在自身堅強的實力、堅定的決心與充分的準備。

他承諾建立有韌性、有穩定的兩岸關係，「基本上我們不去挑釁中國，中國給我們很多的壓力、複合性施壓，我們絕對不屈服、不妥協，但是我們得到國際社會的支持，我們也不冒進、不挑釁」。

政治大學安倍晉三研究中心25日舉行第一期安倍政經塾開塾式，邀請陸委會主委邱垂正、...
政治大學安倍晉三研究中心25日舉行第一期安倍政經塾開塾式，邀請陸委會主委邱垂正、外交部政務次長陳明祺、僑委會副委員長李姸慧等出席致詞。記者陳宥菘／攝影

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