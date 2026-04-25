台人遊甘肅遇翻車1死12傷 陸委會哀悼：全力協助善後事宜

台灣民眾陳先生一行30餘人近日在中國旅遊期間，於24日下午在甘肅因遊園車翻覆，造成1人死亡、12人受傷。陸委會晚間對意外事故表達哀悼與慰問，並表示已在第一時間透過海基會聯繫蘭州台協就近了解情況，將全力協助家屬處理後續事宜。（本報系資料照片）

海基會今天晚間表示，台灣民眾陳先生一行30餘人近日在中國旅遊期間，於24日下午在甘肅 因遊園車翻覆，造成1人死亡、12人受傷。陸委會晚間對意外事故表達哀悼與慰問，並表示已在第一時間透過海基會聯繫蘭州台協就近了解情況，將全力協助家屬處理後續事宜。

海基會25日表示，台灣民眾陳先生一行30餘人，於4月20日前往中國大陸旅遊，昨24日下午在甘肅，一台載有15名乘客的遊園車發生翻覆意外，造成1人死亡、12人受傷，根據回報目前有9名傷者留院觀察。海基會並指，在接獲通報後，已立即聯繫台北市旅行公會、蘭州台商協會，並與陸委會、內政部保持聯繫，協助辦處理後續事宜。

對此事故，陸委會25日晚間也發布新聞稿表示，對於國人赴中國大陸甘肅省甘南州夏河縣甘加秘境景區車輛4月24日發生翻覆意外，造成死傷事故，政府相關機關第一時間已有所掌握，對於罹難者表示哀悼，祈願傷者早日康復，並對於相關家屬表示慰問及關切之意，將全力協助善後事宜。

陸委會指出，在獲知本案訊息的第一時間，已透過海基會聯繫蘭州台協就近了解情況，將全力協助家屬處理後續事宜。

陸委會表示，經查旅行社已投保旅行業責任保險，含意外死亡及意外傷害醫療保險。交通部觀光署已請旅行社安排傷亡旅客在台家屬赴陸妥適處理善後、保險理賠及家屬撫慰等事宜。

陸委會表示，政府相關機關一向重視及關心國人在陸安全，也備妥隨時提供緊急意外相關協助的機制。本會在官網開設「國人赴陸動態登錄系統網頁」。建議國人在赴陸前登錄，以利在陸期間如遇有任何突發及緊急事件時，政府可即時取得聯繫，提供必要協助及服務。

有媒體報導指，死者是苗栗縣警察局苗栗分局某派出所所長的妻弟，該所長及其妻子皆受傷；團員中還有台中市警察局人士。