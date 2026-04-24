台7%新鮮人領最低工資 部分文科不如科技廠移工

據勞動部統計指出，以學門來看，以「物理、化學及地球科學」薪資中位數達4萬9000元最高，而「教育學門」及「工程及工程業」中位數以4萬3000元次之。(本報資料照片)

勞動部今發布「114年初任人員薪資統計」指出，去年職場新鮮人起薪平均3.9萬元（台幣，下同，約1239美元），年增5.4%，其中，大學畢業者3.6萬元，研究所5.3萬元。不過，去年仍有17.2%的初任人員領的是最低工資，大學畢業者領最低工資者占18.3%。

本報系聯合報報導，勞動部以高級中等以上學校畢業生、勞工退休金 月提繳工資、公教人員保險 等大數據資料，編算畢業生初入職場受僱人員的全時薪資統計。

勞動部指出，114年初任人員13.8萬人，投入製造業最多，占20.8%；批發及零售業占16.1%次之；醫療保健及社會工作服務業占12.3%居第三。其餘占比較高的行業包括專業科學及技術服務業8.8%、教育業8.6%、住宿及餐飲業6.7%。

與113年相較，以製造業占比上升1.2個百分點最多，醫療保健及社會工作服務業也上升0.6個百分點；批發及零售業、住宿及餐飲業則分別下降0.9個百分點、0.7個百分點。

薪資部分，去年初任人員月薪平均3.9萬元，較113年增加5.4%、2000元；就教育程度區分，高中職初任人員薪資平均3.1萬元，大學3.6萬元，研究所5.3萬元。

此外，去年初入職場的新鮮人中，領當年最低工資2萬8590元者共2.4萬人，占17.2%，較113年減少近4000人、1.5個百分點；就各教育程度觀察，高中職以最低工資起薪者占52.3%，大學占18.3%，研究所占3.2%。

性別薪資差距呈現惡化。去年女性初任人員薪資平均3.8萬元，為男性4.1萬元的90.8%，性別薪資差距為9.2%，較113年上升0.5個百分點。而且，教育程度越高，性別薪資差距越大，研究所畢業女性薪資4.9萬元，比同等學歷男性少7000元，性別薪資差距達12.1%；大學以下性別薪資差距均低於1.5%。

此外，去年初任人員整體薪資中位數為3.6萬元；相較平均數3.9萬元，比值為0.9。其中，大專及研究所畢業者薪資中位數各為3.4萬元、5.1萬元，相較平均數3.6萬元及5.3萬元，比值均為0.95。

另據台北中國時報報導，「初任人員薪資」統計發現，薪資與就讀學門相關性高，如就讀「物理、化學及地球科學」學生半數畢業生薪資超過4萬9000元最高，但就讀如藝術學門、餐旅及民生服務學生，半數畢業生薪資卻不到3萬1000元，淪為最慘學門。

據勞動部統計指出，以學門來看，以「物理、化學及地球科學」薪資中位數達4萬9000元最高，而「教育學門」及「工程及工程業」中位數以4萬3000元次之；而低薪學門則以藝術學門、餐旅及民生服務學生最慘，中位數為3萬1000元，「製造及加工」、「新聞學及圖書資訊」與「語文」則以3萬3000元再次之。

若從行業別觀察，以「電力及燃氣供應業」待遇最優，首份薪資中位數達4萬4000元最好，包括公務員等在內的「公共行政及國防、強制性社會安全」以4萬3000元次之；「農、林、漁、牧業」、「藝術、娛樂及休閒服務業」與「其他服務業」最慘中位數僅3萬元。

人資專家楊宗斌表示，餐旅、民生服務業進入門檻低，是薪資遠不如理工科系畢業生的主因，而AI發展趨勢下，會讓理工、文組薪資M型化更加擴大，且投入餐飲、量販當外場人員的畢業生，通常領的是基本工資，甚至是以時薪計算，薪資恐怕還比不上科技大廠願意加班的外籍移工。

不過，文組畢業生未來想領高薪並非遙不可及，楊宗斌建議取得國家證照考試錄取資格、從事低底薪高獎金的業務型工作、擁有第二外語能力等，在升遷或加薪上會取得相對優勢。