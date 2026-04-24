獨／鄭習會引發國際關注 鄭麗文與40多名駐外代表茶敘暢聊細節

國民黨主席鄭麗文4月上旬率團訪中，向台灣民主基金會申請480萬元經費補助惹議，審計部23日表示，目前尚未完成核銷。圖／聯合報系資料照片

國民黨 主席鄭麗文與中國總書記習近平 的會面，引發國際關注。鄭麗文24日下午與40多名駐外代表在中央黨部舉辦茶敘，分享此次訪中行，以及與習近平會面的實際情形。

鄭習會落幕後，國民黨正規畫6月訪美行，在軍購條例進入協商深水區之際，美國在台協會（AIT）處長谷立言 日前拜會鄭麗文，是否觸及軍購議題與鄭習會細節，備受矚目。

鄭麗文23日接受媒體專訪時表示，當然有談到軍購，但為合乎外交禮節，對外以共同發布的訊息為主，其他不會公開跟大家報告兩人交談內容，與各國代表見面都是如此。

由於各國對鄭習會談內容高度關注，鄭麗文24日下午邀請40多名包括友邦與非友邦駐外代表在中央黨部舉辦茶敘，共同說明此次中國行的心得與收獲，也分享與習近平會談的感想。與會人士轉述，在場使節對於鄭習會傳達兩岸和平的目標表達正面肯定。

此外，由於谷立言先前才與鄭麗文見面，這次茶敘由AIT政治組代表出席。

鄭麗文先前也透露，接下來會有多場美國智庫、外國媒體等專訪，她所轉述與習近平會面的過程都是一樣的，就如同習近平所說，「見上一面，差別還是很大的，」她重申，見面三分情，有沒有接觸還是有差，建立互信比什麼都重要，這也有助於彼此了解、差距拉近。