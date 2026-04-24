接受美媒專訪 趙少康：國民黨要盡快扭轉反美標籤

中廣前董事長趙少康24日下午表示，美國獨立媒體「Domino Theory」的資深記者Harry24日到辦公室採訪他，聊了快一個小時。趙說，如果說Harry代表某部分美國國內民意，從其設計的題目方向，以及訪談的字裡行間，都透露出「國民黨反美」的錯誤標籤，真的需要盡快扭轉。圖／趙少康臉書

中廣前董事長趙少康 24日下午表示，美國獨立媒體「Domino Theory」的資深記者Harry24日到辦公室採訪他，聊了快一個小時。趙說，如果說Harry代表某部分美國國內民意，從其設計的題目方向，以及訪談的字裡行間，都透露出「國民黨 反美」的錯誤標籤，真的需要盡快扭轉。

趙少康提到，Harry開宗明義提出，外界質疑國民黨是為了讓北京開心而阻擋國防預算。趙直接回應，台灣的國防預算就像付給美國的保護費，但是不論將預算規模提高到佔GDP的3%或5%，跟大陸都無法相比，即使在蔣介石時代，都主張兩岸要七分政治、三分軍事，不能只靠軍事。

趙少康強調，最重要的是維持兩岸和平，因為戰場在台灣，怎麼能跟大陸硬拚？只是民進黨不會希望兩岸和平，因為這會讓民進黨輸了選舉。

趙少康提到，Harry也認為趙所主張的匡列8100億國防特別預算但是多數予以凍結，會破壞美國跟國民黨間的信任。對此，趙耐心說明，這是兼顧台中市長盧秀燕、國民黨前主席朱立倫以及國民黨立場的最佳方案，如果美國沒給發價書，導致預算無法解凍，這就是美方的責任，不是立法院杯葛。

趙少康表示，因為這是最好的方案，所以不少國民黨立委都同意這個版本，只是不願意公開跟黨中央作對，立委們支持的最重要原因是，國民黨要贏得執政權，中間選民很重要，而多數中間選民比較親美，加上台灣的確需要一定的防衛能力，讓中共如果動武拿下台灣，也要付出相當代價。

趙少康提到，國民黨主席鄭麗文是在美國取得碩士學位，趙跟其他很多國民黨高層也是，趙甚至還曾經在美商擔任亞洲區主管，因此國民黨只是沒有民進黨那麼親美，但是絕對不會反美。

趙少康指出，基於台灣的最大利益，台灣應該跟中美兩大強權都維持相當互動與友誼，不能完全偏廢任何一方，這就是國民黨的立場。提醒國民黨，延續這個思維，盡速補上對美遊說的缺口，不能只有民進黨全力經營對美關係。