台灣出生NASA太空人林琪兒訪台 回到兒時生長地

美國太空人林琪兒（右）23日參訪台中，致贈台中市長盧秀燕（中）太空視角的台灣。左為美國在台協會處長谷立言。(記者余采瀅／攝影)

首位台灣出生的美國NASA太空人 林琪兒，4月21日至25日展開5天訪台行程，並有公開演講。林琪兒2歲前曾在台中生活，昨天回到故鄉台中參訪，台中市長盧秀燕 親自接待喊「歡迎回家」；林琪兒也回應很高興回到台中的家，「好像完成人生某一個圓環」。

副總統蕭美琴日前接見後，分享他11年前從太空拍台灣的照片，令人讚嘆不已。林琪兒昨天分享當時拍下這張照片的心情，直言從外太空上看到台灣，像是籠罩在迷霧中的綠色寶石，美到令人屏息。

曾經兩度完成太空漫步之旅的林琪兒，受邀到兒時曾經居住過的台中，他感性地說「可以回到人生最開始的地方，感受良多」。他也說，當太空人在外太空時，地球怎麼看都美麗，他常透過太空艙尋找曾經居住的地方、親友居住的地方，或是未來想去參訪的地方。

林琪兒透露，從外太空看到的地球很美，擁有白色、藍色、綠色和棕色的色調，台灣像是籠罩在迷霧中的綠色寶石，那畫面令他屏息，也深深感受台灣的美。

林琪兒與其妻子昨天先拜訪位於台中西區的劉麵包廠，與101歲的蘋果麵包發明者劉哲基相見歡。林琪兒說，他相信幼時有吃過蘋果麵包，現在才會頭好壯壯，甚至上太空。

太空人林琪兒(右)23日拜訪位於台中西區的劉麵包廠，與101歲的蘋果麵包發明者劉哲基(左)相見歡。(記者余采瀅／攝影)

隨後林琪兒參訪美村綜合服務園區，由盧秀燕親自接待。盧秀燕表示，林琪兒父親是瑞典裔美軍人員，曾派駐台中清泉崗基地，母親則是台灣人，兩人因工作認識進而結婚，他3歲以前住在台中，後來隨家人移居美國，「他是我們的家人，特別歡迎他回家」。

盧秀燕說，林琪兒上過太空，且最近結束阿提米絲2號任務，創造許多人類在外太空的紀錄，非常傳奇，以他為榮。

盧秀燕指出，美村綜合服務園區以前是美軍俱樂部，可以聯誼用餐與舉辦活動，後來由國防部管理，她在立委任內爭取用地，但一直沒有開發閒置，後來她上任後活化作為美村綜合服務園區，保留門面與原有的46棵樹，紀念過去美軍俱樂部，並規劃公托、親子館、兒童運動中心等，作為婦幼基地。園區預計9月4日啟用，盧秀燕也邀請美國在台協會（AIT）處長谷立言與林琪兒屆時共襄盛舉。

林琪兒表示，很高興有機會回到「我的家台中」，也很高興保存這棟建築，不僅保留這段歷史，也見證台美過去情誼，園區將服務在地家庭、孩子及女性，與過去美軍俱樂部是類似功能，可以聯繫感情與交流的地方。「昨天回到台中，我好像完成了人生某一個圓環」，很高興回到台中的家，與台中家人分享過往回憶。

太空人林琪兒23日參訪美村綜合服務園區，由台中市長盧秀燕親自接待。(記者余采瀅／攝影)

谷立言說，去年5月他在休士頓見到林琪兒博士，驚訝他對於太空探索有很大的貢獻，也驚訝他跟台灣很有淵源，因此跟盧市長討論，促成林琪兒回到台中。台美之間不僅合作密切，未來在太空、科學及其他領域可以有進一步的合作。

此次拜會，盧秀燕贈送林琪兒書籍「華美的跫音」，該書講述1960年代美軍文化影響下的台中生活；林琪兒則回贈盧市長他2015年在國際太空站執行任務時親手拍攝的裱框照片，圖中可見從太空鳥瞰雲霧繚繞的台灣，別具意義。

剛剛完成亞提米絲二號任的林琪兒，對於許多年輕學子想要進入太空領域，他說，現在可說是太空發展的黃金時代，鼓勵大家繼續追求夢想，繼續去讀書、研讀，不管是科學、物理、數學等，繼續追逐夢想，相信未來都可以在太空見。