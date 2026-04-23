我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Trader Joe's超人氣冰淇淋回歸 粉絲：苦等一年

獲利40萬元 美國士兵利用機密情報下注馬杜洛突擊行動被控罪

醫師滯美逃兵一除役就返台 「觀念偏差」未獲緩刑

記者曾健祐／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台中司法大厦。(記者曾健祐／攝影)
台中司法大厦。(記者曾健祐／攝影)

藝人閃兵爭議不斷，陳姓男子赴美國就讀醫學院，成功當上醫生，卻不顧區公所發函催他回國當兵，直到36歲除役才馬上回國，被依妨害兵役條例起訴；檢方質疑他先前每隔2年就回台，為何不面對兵役，陳辯稱學業不能中斷；法院認為，陳男以私人事由逃避兵役，又因職涯需求一除役就回台，法治觀念偏差，判刑4個月，得易科罰金，但不得緩刑，可上訴。

檢方起訴指出，陳男2013年8月1日經核准出境後，屆期未歸，經台中市南屯區公所2018年函催他6個月內回國接受徵兵、接受體檢，但相關函文送達他家，陳均未回國，導致不能接受徵兵，經台中市政府函送偵辦。

法院指出，陳男是受高等教育、具相當專業智識之人，家庭經濟狀況良好，並無難以返台服役情事，卻以私人事由逃避役期，漠視法令規定，動機實屬可議，法治觀念偏差。

據調查，陳男2013年8月經核准出境後，屆期未歸，台中市南屯區公所2018年函催他6個月內回國接受徵兵、接受體檢，相關函文送達陳家，陳均未回國，導致不能接受徵兵，市政府函送偵辦。

陳男直到36歲除役年齡才回台，檢方偵查時，發現陳男自2006年起，每隔2年都回國，每次停留一到兩個月，大可盡憲法義務服完兵役，為何未依通知回國？陳男辯稱，因醫學院學業不能中斷。

台中地院審酌，陳男是役齡男子，有依法服兵役義務，卻經核准出國後，長期滯留國外不歸，妨害兵役管理、公平性，更損及國防動員兵力。

法院調查，陳男除役日為2025年12月31日，2026年3月12日回台，他供稱自己2006年10月去美國，剛好拿到綠卡去那邊就學，滯留約20年，已於2021年完成醫學院學程。

世報陪您半世紀

上一則

賴清德出訪受阻鄭麗文稱外交挫敗 梁文傑：到底站在哪一邊？

延伸閱讀

台閃兵起訴第4波 自首9藝人5素人深感悔悟 檢求緩刑

台閃兵起訴第4波 自首9藝人5素人深感悔悟 檢求緩刑
王大陸憂閃兵被坑找警官偷查個資 與女友各判6月

王大陸憂閃兵被坑找警官偷查個資 與女友各判6月
NONO陳宣裕遭控性侵威脅6女 二審仍判2年半徒刑

NONO陳宣裕遭控性侵威脅6女 二審仍判2年半徒刑
砍人遭報復 名店少東被打斷手腳丟包醫院

砍人遭報復 名店少東被打斷手腳丟包醫院

熱門新聞

台塑海運旗下的超大型原油輪君善輪已通過荷莫茲海峽。圖為一艘油輪18日停在荷莫茲海峽，非新聞當事人事物。(美聯社)

滿載200萬桶原油油輪突破封鎖奔赴台灣 足供台灣半個月用量

2026-04-19 23:35
特斯拉執行長馬斯克。(路透)

挖角台積電工程師 特斯拉在台招聘給薪被指「狀況外」

2026-04-18 02:29
THE BODY SHOP（美體小舖）台灣區創辦人黃慧娟（右二）。圖／本報系資料照片

台「美容界教母」做醫美身亡 獨子悲痛求償獲賠361萬

2026-04-20 15:22
賴清德總統預計22日出訪非洲唯一邦交國史瓦帝尼。（記者黃仲裕／攝影）

賴清德無法出訪史瓦帝尼 因三國家無預警取消專機飛航許可

2026-04-21 05:44
2015年馬習會，前總統馬英九（左）、中國國家主席習近平（右）握手。（本報系資料照）

蕭旭岑揭馬習會協調到當天早上 習近平1句話才令他們放心

2026-04-18 09:15
台美關係示意圖。(本報系資料照)

賴清德專機遭撤飛航許可 美：這些國家在中國要求下行事

2026-04-22 13:20

超人氣

更多 >
庫克卸任前真心話：iPhone這功能是「任內最大錯誤」 自豪一產品

庫克卸任前真心話：iPhone這功能是「任內最大錯誤」 自豪一產品
國土安全部29歲副助理部長傳被包養 已遭停職

國土安全部29歲副助理部長傳被包養 已遭停職
3生肖子女從小優秀、長大有成 他出人頭地成父母後盾

3生肖子女從小優秀、長大有成 他出人頭地成父母後盾
中國女大鬧亞航 罵空姐「不講中文」 延誤1小時…下場慘

中國女大鬧亞航 罵空姐「不講中文」 延誤1小時…下場慘
農村長大不懂英文 華男來美高中沒讀畢業 如今年入千萬

農村長大不懂英文 華男來美高中沒讀畢業 如今年入千萬