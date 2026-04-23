醫師滯美逃兵一除役就返台 「觀念偏差」未獲緩刑

台中司法大厦。(記者曾健祐／攝影)

藝人閃兵爭議不斷，陳姓男子赴美國就讀醫學院，成功當上醫生，卻不顧區公所發函催他回國當兵，直到36歲除役才馬上回國，被依妨害兵役條例起訴；檢方質疑他先前每隔2年就回台，為何不面對兵役，陳辯稱學業不能中斷；法院認為，陳男以私人事由逃避兵役，又因職涯需求一除役就回台，法治觀念偏差，判刑4個月，得易科罰金，但不得緩刑，可上訴。

檢方起訴指出，陳男2013年8月1日經核准出境後，屆期未歸，經台中市南屯區公所2018年函催他6個月內回國接受徵兵、接受體檢，但相關函文送達他家，陳均未回國，導致不能接受徵兵，經台中市政府函送偵辦。

法院指出，陳男是受高等教育、具相當專業智識之人，家庭經濟狀況良好，並無難以返台服役情事，卻以私人事由逃避役期，漠視法令規定，動機實屬可議，法治觀念偏差。

據調查，陳男2013年8月經核准出境後，屆期未歸，台中市南屯區公所2018年函催他6個月內回國接受徵兵、接受體檢，相關函文送達陳家，陳均未回國，導致不能接受徵兵，市政府函送偵辦。

陳男直到36歲除役年齡才回台，檢方偵查時，發現陳男自2006年起，每隔2年都回國，每次停留一到兩個月，大可盡憲法義務服完兵役，為何未依通知回國？陳男辯稱，因醫學院學業不能中斷。

台中地院審酌，陳男是役齡男子，有依法服兵役義務，卻經核准出國後，長期滯留國外不歸，妨害兵役管理、公平性，更損及國防動員兵力。

法院調查，陳男除役日為2025年12月31日，2026年3月12日回台，他供稱自己2006年10月去美國，剛好拿到綠卡去那邊就學，滯留約20年，已於2021年完成醫學院學程。