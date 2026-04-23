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洛克希德馬丁：最快「本周」開始交機給台灣跟這國

編譯林文彬／綜合外電
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洛克希德馬丁製造的F-16戰鬥機。(路透)
洛克希德馬丁製造的F-16戰鬥機。(路透)

美國國防承包商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）上季財報不如預期，但維持全年財測不變。洛克希德馬丁也透露，計畫開始向台灣和摩洛哥交付F-16戰鬥機。

洛克希德馬丁財務長斯科特（Evan Scott）23日在財報電話會議上表示，台灣和摩洛哥採購的F-16採用新配置，這些F-16測試飛行時面臨一些問題，重新調整導致交機延宕。斯科特透露，洛克希德馬丁如今已成功完成飛行測試，計劃最快本周開始交付第一架飛機。

洛克希德馬丁也宣布，秘魯將採購12架新F-16 Block 70飛機，藉此把戰鬥機機隊現代化，強化國防能力。

根據23日出爐的財報，洛克希德馬丁第1季營收為180億美元，與去年同季相比大致持平，低於分析師預估的182億美元；每股盈餘（EPS）為6.44美元，也不如分析師預期的6.88美元。

財報顯示，洛克希德馬丁上季F-16專案銷售下滑約1.45億美元，機密專案銷售減少3.25億美元左右。另外，洛克希德馬丁上季自由現金流為負2.91億美元，與一年前的9.55億美元形成鮮明對比。

洛克希德馬丁維持全年財測，預估全年EPS將介於29.35至30.25美元，自由現金流預測也維持在65億至68億美元；目前分析師預估洛克希德馬丁全年EPS約30美元。

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