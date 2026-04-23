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谷立言7度會晤盧秀燕 劍指「無人機」全球供應鏈

記者陳秋雲／台中即時報導
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台中市長盧秀燕(右)今年第七度與美國在台協會處長谷立言(左)會面，雙方從禮節拜訪...
台中市長盧秀燕(右)今年第七度與美國在台協會處長谷立言(左)會面，雙方從禮節拜訪轉向實質對話，可以視為一種突破。(記者余采瀅／攝影)

美國在台協會（AIT）處長谷立言23日再度拜會台中市長盧秀燕，這已是兩人今年內第七度會面。雙方針對「軍用與商用無人機」產業發展進行深度對話，象徵台美合作已從中央延伸至地方產業重鎮，致力將台中打造成為無人機領域的全球關鍵基地。

兩人會談中，盧秀燕指出，台中坐擁精密機械、光學、晶片半導體及航太等四大核心產業基礎，具備發展無人載具的先天優勢。

盧強調，透過與美國深化交流，美方可提供先進技術與規格授權，台中則能發揮強大的研發與生產製造能量，雙方「強強聯手」將帶動產業鏈整合，讓無人機成為繼半導體後，台灣最具國際競爭力的戰略產業。

值得關注的是，此次會談發生在NASA台籍太空人林琪兒（Kjell Lindgren）參訪台中行程後，谷立言一日內兩度現身，展現美方對台中的高度重視。加上盧秀燕先前訪美時受國務院高層接待，顯示台中在美方眼中的戰略地位提升。

觀察人士指出，自今年3月盧秀燕訪美並獲美國國務院及國防部（現也稱戰爭部，統稱為國防部）高級官員接見以來，AIT與中市府的互動層級已超出一般城市外交，從禮節拜會轉向實質對話，雙方正針對科技與產業重組等國際戰略脈絡，建立長期的合作機制。

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AIT 盧秀燕 谷立言

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