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郭正亮疑賴清德密訪索馬利蘭 得罪非洲聯盟

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賴清德總統。(中央社)
賴清德總統。(中央社)

賴清德總統原訂出訪非洲友邦史瓦帝尼，但專機遭塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等三國無預警撤回飛越許可，導致行程取消。台北市長蔣萬安與民眾黨主席黃國昌昨天除一致譴責對岸打壓、呼籲給予國際空間，也要求內部省思。前立委郭正亮認為，賴清德原本預計從史瓦帝尼飛到索馬利蘭，所以打壓的來源可能是非洲聯盟。

本報系聯合報報導，蔣萬安直言這是史無前例的挫折，這一次是中華民國史上第一次元首出訪前一天臨時喊卡。我們也要省思，跟過去歷任總統比較，為什麼這次會發生這樣的狀況，民眾也關心中央政府能不能拿出具體做法，能夠穩定情勢，為台灣走出一條務實可行的路。

黃國昌則質疑外交部情資掌握失靈，呼籲釐清應變能力是否出現重大漏洞。黃國昌指出，到出訪前一天才突然說不能去了，真的是聞所未聞啊，外交部在相關事先準備、情資掌握上跟應變能力，是不是發生了問題？中廣前董事長中廣前董事長趙少康則認為，這一次中共真的過頭了。 這種刻意讓人難堪的操作，反而只會讓國際社會更加反感，也讓台灣民眾更看清楚中共的打壓。

另據中天新聞報導，郭正亮在《大新聞大爆卦》節目上表示，國安會、外交部的說明，大家就要相信嗎？為什麼史瓦帝尼沒有抗議？他說，史瓦帝尼沒有那麼重要，如果說台灣要去訪南非，大陸肯定會出力阻止。此外，賴清德專機又不是要在馬達加斯加落地，只是要穿越。坦白講，真的沒有見過有國家杯葛外國專機穿越的。

郭正亮說，應該先查明外交部跟國安會有沒有說謊？請拿出證明，有證明嗎？怎麼證明這三個國家被大陸施壓？他強調，塞席爾的人均所得是2萬美元，模里西斯是1萬2000美元，隨便就說這三個國家有債務陷阱、有經貿壓力，把這三國看得那麼一文不值；真的壓力來源是大陸嗎？

郭正亮表示，賴清德真的只有去史瓦帝尼嗎？是不是本來也要去索馬利蘭，要不要說清楚？他提出另外一種可能性，會不會是因為賴清德要去索馬利蘭，得罪了非洲聯盟，所以非洲聯盟就拜託那三個國家不要讓賴清德進來。

郭正亮指出，索馬利蘭的邦交國只有一個，就是以色列。因為該國是索馬利亞內戰的叛變省份，全非洲沒有國家承認，非洲聯盟還做出決議，拜託聯合國的各國不要承認該國。

郭正亮認為，難得台灣的總統要去訪問史瓦帝尼、進行國是訪問，結果就在外面的三個島國在擋什麼，史瓦帝尼應該要抗議，但至今沒有看到。他說，所以壓力來源搞不好是非洲聯盟，因為知道賴清德的整個行程。

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