台國防部與美簽多項軍購合約 海馬士、M109A7等在內

圖為HIMARS海馬士多管火箭系統發射車。（中央社）

政府電子採購網今天公布決標公告，台國防部已與美方簽署M109A7自走砲、海馬士多管火箭系統在內的自走砲、遠程精準火力打擊系統、飛彈戰備存量補充、整合防空服務、反裝甲飛彈、大口徑彈藥共同合作生產等6項標案。

立法院會3月13日通過，若美方發價書明文公布的拖式、標槍飛彈續購、M109A7自走砲及海馬士多管火箭飛彈系統等4項對美軍購案簽約期程屆至之前，尚未完成相關預算審議，授權行政院先行與美方簽署發價書。

政府電子採購網今天公告6項對美軍購決標案，第1項為駐美軍事代表團已與美國在台協會（AIT）完成「飛彈戰備存量補充」的採購案簽約事宜，決標金額為新台幣53億2140萬3656元，履約起迄日期自今年4月9日至2030年3月31日，洽辦機關為陸軍司令部。

第2項決標案為「整合防空服務」，標案類別為「勞務類」管理顧問服務，駐美軍事代表團已與美國在台協會（AIT）完成簽約，決標金額為2287萬5000元，履約起迄日期自今年4月8日至2030年12月31日，洽辦機關為參謀本部。

第3項決標案為「反裝甲飛彈」，駐美軍事代表團已與美國在台協會（AIT）完成簽約，決標金額為51億2521萬4663元，履約起迄日期自今年4月10日至2030年9月15日，洽辦機關為海軍司令部。

第4項決標案為「自走砲」，駐美軍事代表團已與美國在台協會（AIT）完成簽約，決標金額為738億9008萬678元，履約起迄日期自今年4月10日至2034年12月31日，洽辦機關為陸軍司令部。

第5項決標案為「遠程精準火力打擊系統」，駐美軍事代表團已與美國在台協會（AIT）完成簽約，決標金額為1235億371萬7741元，履約起迄日期自今年3月24日至2032年12月15日，洽辦機關為陸軍司令部。

第6項決標案為「大口徑彈藥共同合作生產」，駐美軍事代表團已與美國在台協會（AIT）完成簽約，決標金額為9億1044萬9675元，履約起迄日期自今年4月9日至2029年2月28日，洽辦機關為國防部軍備局生產製造中心。

行政院所提出的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，明定將採購「精準火砲」、「遠程精準打擊飛彈」、「無人載具及其反制系統」、「人工智慧輔助與指揮、管制、通信、資訊、網路、情報、監視及偵察系統」、「強化作戰持續量能相關裝備」、「台美共同研發及採購合作之裝備、系統」等7大類項目。

由於朝野對軍購特別條例草案的預算上限、採購項目等關鍵條文尚未達成共識，立法院長韓國瑜明天將召集朝野黨團協商，討論軍購特別條例草案。