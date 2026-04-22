太空人林琪兒中大演講 勉學生追求興趣持續成長

現役台灣裔太空人Kjell Lindgren （林琪兒）今日造訪中央大學，他勉勵學生，追求自身興趣與專長，而非單純迎合外界期待。圖／中大提供

台灣出生的NASA （美國太空總署）現役太空人 林琪兒（Kjell Lindgren）今天受邀到中央大學演講，勉勵青年學子不要只迎合外界期待，因為唯有在熱愛的領域中，才能長期投入並持續成長。

中大今天晚間發布新聞稿指出，林琪兒於1973年出生於台北，父親是當時的駐台美軍，母親則是台灣人。他於1995年從美國空軍官校取得生物學學士，後續又取得科羅拉多州立大學心血管生理學碩士、醫學博士學位。

林琪兒與學生分享生涯經歷和轉機，談及太空任務時提到，火箭發射時並不感到緊張，因為無論是軌道上的實驗操作，或是日常補給與物資管理，每一個細節背後都有跨領域團隊密切配合。

林琪兒謙虛地說，自己的成就來自於背後龐大的支持系統，包括地面團隊、師長、家人與隊友，合作精神貫穿整個太空人養成與任務執行過程。

在問答環節中，林琪兒建議有志投入太空領域的青年，應追隨自身興趣與專長，而非單純迎合外界期待，唯有在熱愛的領域中，才能長期投入並持續成長。

中大太空科學與工程學系主任張起維表示，希望透過本次難得的交流機會，期能啟發青年學子對太空科學與工程領域的興趣。

中大太空科學與科技研究中心副主任許藝瓊指出，太空飛行任務需要更多生醫領域研究支撐。針對未來阿提米絲（Artemis）計畫，台灣團隊期望參與實驗設計與執行，目前已獲得正面回應，未來雙方合作具發展潛力。