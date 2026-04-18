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從疫情、俄烏戰爭到伊朗戰事 蔡英文：台灣持續累積韌性

記者張文馨／台北即時報導
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台灣前總統蔡英文在國際扶輪社3482地區的年會發表演說。(圖／取自蔡英文臉書)
台灣前總統蔡英文在國際扶輪社3482地區的年會發表演說。(圖／取自蔡英文臉書)

台灣前總統蔡英文在國際扶輪社3482地區的年會發表演說，她透過臉書分享，細數台灣過去幾年歷經疫情、地緣政治風險升高、全球供應鏈調整等許多挑戰。在挑戰之中，台灣持續建構與累積韌性，也展現民主社會的承受力與應變力。

蔡英文表示，在疫情最嚴峻時，台灣的經濟成長比多數國家還要好；俄烏戰爭引發全球通膨時，台灣能夠穩定水、電、油、氣價格，把衝擊控制在可承受範圍內，並且在供應鏈失衡的時刻找到機會；最近伊朗戰事的情況，就是一個很直接的考驗，戰爭發生後，全球股市都受到衝擊，台灣股市也大幅的起落，但相較其他國家，震盪幅度相對較小，而且很快就出現回穩，當國際油價上漲時，政府透過「緊急緩漲機制」成功緩和對民生經濟的衝擊。

蔡英文指出，這些不同的挑戰，都在考驗台灣的韌性、承受力與應變力，但台灣沒有在壓力中失去方向，反而一次又一次，將危機轉化為成長的契機；這些經驗也同時讓世界清楚看到，台灣不只是全球科技產業鏈上的關鍵角色，更是一個可信賴、有責任感、也有民主韌性的社會。

蔡英文表示，面對現在的世界局勢，單打獨鬥已經越來越難，不管是國家和國家之間、政府和民間之間，或者是不同專業領域之間，都需要更多合作、更多理解，也需要更多能夠跨越立場與差異、凝聚共識的力量；未來的世界，仍然充滿變數，但只要守住共同的價值，持續團結合作，在變局中保持冷靜、在挑戰中保持信心，台灣就能站穩腳步，也一定能夠走出屬於自己的道路。

疫情 蔡英文 伊朗

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