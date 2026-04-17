蕭敬嚴宣布退出國民黨議員提名不參與選舉 讓一切回歸平靜

重大轉折！蕭敬嚴宣布退出國民黨議員提名不參與選舉。圖／蕭敬嚴提供

國民黨 新北市議員第十一選區（汐萬金）民調 爆爭議，遭停權的蕭敬嚴民調勝出，但與何元楷都稱出線，今天下午出現重大轉折，蕭宣布決定退出國民黨新北市議員的提名，不會參與這次的市議員選舉，希望讓一切回歸平靜。

蕭敬嚴說，他要再次感謝汐止、金山、萬里的鄉親，黨內初選民調結果公布，讓敬嚴以超過誤差範圍民調第一的姿態出線。顯示民眾都認為蕭敬嚴是最強、也最適合代表國民黨參選年底新北市議員選舉的候選人，更代表著鄉親選擇了正直與善良，勝過仇恨與霸凌。

蕭敬嚴表示，從他參選開始，遭受鋪天蓋地式的抹黑造謠、網軍洗版、仇恨與霸凌手段便蜂擁而至。他日在受訪的時候就說，這自始至終都是特定的勢力、特定的派系，為了協助特定的參選人能夠透過投機取巧的方式在初選中得利，而使出的手段。現在我想大家一目了然。

蕭說，他加入國民黨、到投入選舉，希望的就是帶來正向的、良善的改變。希望我們的國家、我們的社會、我們的黨，是溫和、理性、多元、包容、走中道的一個政黨。但如今卻因他的參選阻礙了某些人的路而造成紛擾，這並非他所樂見。甚至還對他所深愛的黨與老同事們進行攻擊與辱罵，這讓他覺得心痛。

蕭表示，堅持對的信念與價值並不容易。但如果堅持對的事，會讓他身邊愛他、挺他、關心他、在乎他的家人、長官、好朋友、以及支持者們受到傷害，那他就無法坐視不管。攻擊他、抹黑他、造謠他、還有霸凌他，他都能夠忍。但攻擊他身邊這些同樣堅持對的理念的正派人們，他無法接受。

「所以我決定退出國民黨新北市議員的提名，不會參與這次的市議員選舉。希望讓一切回歸平靜，更希望替汐止、金山、萬里守護著乾淨與純樸的選風。」蕭敬嚴說，他不希望讓外界看他家鄉的笑話，更不能接受有人把鄉親的決定貼上標籤跟扣帽子，然後進行無情的侮辱。

他感謝所有在幕前與幕後給予敬嚴支持與幫助的各位，尤其團隊夥伴們，已經打了美好的一仗，更獲得鄉親的青睞肯定與光榮勝利。沒有你們就沒有他，也不會有民調的勝利。

這段選舉期間，每一位在上班與下班車潮中，跟敬嚴揮手比讚、打招呼的朋友們；在市場與街頭巷尾遇到敬嚴，並給予熱情支持與加油鼓勵的每一位你們。你們的支持，就是最真實的聲音，就是給敬嚴最好的民意認證！

他說，他已經經過民意認可，並獲得大家的認同，已經沒有遺憾。我鎮相信大家都一定會記得這些種種，請不用擔心我。如果大家有不捨，那就繼續努力，不讓有心人稱心如意。如他一直以來跟大家說的，他會永保初心，繼續堅持對的信念與價值，堅毅地走下去。請大家放心，敬嚴不會離開，敬嚴一直會在。