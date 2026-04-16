鄭麗文訪中480萬申請補助惹議 張亞中霸氣喊孫文學校埋單

孫文學校校長張亞中。(記者黃義書／攝影)

國民黨 主席鄭麗文 結束訪中行，但有媒體報導指，此行花費480萬元(約16萬美元)是向台灣民主基金會申請經費。孫文學校總校長張亞中表示，為使爭議理性落幕，並為制度改革提供具體示範，若相關各方同意，孫文學校願主動捐助等額480萬元，採專款專用方式，支應此次訪問相關費用。

張亞中指出，台灣民主基金會的設立宗旨，在於推廣民主與人權等普世價值，其補助資源理應專款專用，投入符合該宗旨的活動。然而，從現行運作觀察，相關補助機制已逐漸演變為政黨從事對外交流或政黨運作的經費來源，其活動內容是否真正符合民主人權之精神，標準模糊，亦缺乏一致性判準，難免引發社會疑慮。

張亞中認為，此案不應僅停留於對單一政黨的批評，而應轉化為推動制度改革的重要契機。為此，提出以下三項具體建議。首先是增列「促進和平、維護和平」為基金會核心目標。和平為普世價值，亦是民主與人權得以實踐的重要前提。基金會在既有宗旨之外，應明確納入「促進和平、維護和平」之目標，使相關補助更具價值導向與正當性。

二是建立明確且公開之補助審查準則。應訂定具體、透明的補助審查標準，清楚界定何種活動符合民主、人權及和平之宗旨，並設立具公信力之獨立審查機制，避免由單一機關片面決定，以提升制度之公正性與信賴度。三是建立違規追償與責任機制。如經查明補助活動與申請目的不符，或未達補助要件，應依法啟動退款機制，追回相關款項，並追究責任，以維護基金會之制度紀律與社會公信力。

此外，張亞中認為，鄭麗文此次訪問中國，就促進兩岸和平交流而言，具有一定正面意義，應予肯定。為使本案爭議能夠理性落幕，並為制度改革提供具體示範，若相關各方同意，孫文學校願主動捐助等額新台幣480萬元，採專款專用方式，支應本次訪問相關費用。

張亞中說，本項捐助並非介入政黨事務，而是以民間力量率先承擔公共責任，藉此呼籲社會各界正視制度缺口，共同推動改革。民主之鞏固，繫於制度的健全，而非僅仰賴個別行為者之自律。他誠盼朝野各政黨及相關主管機關，能以此為契機，攜手推動台灣民主基金會補助機制的全面檢討與改革，使公共資源真正回歸其初衷，用於促進民主、人權與和平價值，而非流於政黨運作的工具。