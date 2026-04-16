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台保母虐死「剴剴案」社工遭判刑 工會：恐現防禦性服務

記者林琮恩／台北即時報導
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剴剴案兒福聯盟女社工陳尚潔被依過失致死罪判刑2年，並被控偽造文書部分獲判無罪。(...
剴剴案兒福聯盟女社工陳尚潔被依過失致死罪判刑2年，並被控偽造文書部分獲判無罪。(本報系資料照)

台保母虐死「剴剴案」社工陳尚潔遭台北地院判決2年有期徒刑且無緩刑，且判決書指陳具有「保證人地位」，需為個案之死負刑責，判決引發社工界譁然。高雄市社工人員職業工會秘書長郭志南說，對判決深感遺憾，法律認定社工具保證人地位，政府應給予相應支持，而非增加訪視頻率就可解決，預期未來社工將採「防禦性」服務，任何風吹草動就先通報，恐導致個案案量暴增。

郭志南指出，法律要求社工擔負保證人地位及相應責任，政府應設法檢視應如何調整相關制度、提供支持，且研判未來社工服務時，恐出現「防禦性服務」傾向，若發現個案疑似受虐情況，擔心觀察或設法調查期間，若發生憾事恐遭咎責，便會先行通報，恐導致社安網家防中心案件量暴增，而這些案件並非每件都是家暴情況，也可能有不少「虛驚一場」案例。

台北市社工人員職業工會發布聲明，尊重法院「偽造文書」一審判決，至於過失致死認定，本案當事人保證人地位，仍有很多社會大眾可討論之處，而法院認定剴剴案本質為家外安置，社工需付保證人地位，但「家外安置」是經過法院裁定，或藉契約將監護權及照顧義務轉置於國家，此案實非安置性質，法院對社工日常實務理解與現況有所差距，需更多社會溝通機制。

「沒有社工希望個案過世，制度脫節卻要社工承擔，令人難過。」郭志南指出，俗諺說「孩子好好長大，需要整個村莊的力量」，聯合國兒童權利公約（CRC）也將兒少發展列為政府責任，但台政府長期對兒少資源不夠重視，安置機構缺工、量能不足等問題多年未被解決，也為關注全台弱勢家庭的兒少成長困境，「政府只希望孩子不要死掉上新聞，忽略有多少孩子連長大都很辛苦。」

郭志南說，社工並非不談專業應負的責任，但在國家制度、資源缺乏前提下，「要社工負起全數責任並不公平」，凱凱案發生後，社會卻朝向個案討論，政策問題全數閃躲，政府多年來將收出養、安置兒少業務交由民間機構處理，如今憾事發生，各界要求民間單位、社工負責，「去沒有人質疑國家為何沒付責任」，若不檢討制度、提供相應資源，「以後誰敢當社工？」

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