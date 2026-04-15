因應美301調查 台美經貿小組：已提交書面意見

台美關係示意圖。(本報系資料照)

美國對台灣等多國啟動301條款調查，涉及產能過剩與強迫勞動，行政院台美經貿工作小組指出，台方已於美東時間14日以政府名義提交書面說明，期盼全力維繫台灣在台美對等貿易協定（ART）及投資MOU取得的談判成果。

台美1月簽訂台美投資合作備忘錄（MOU），2月簽訂台美對等貿易協定（ART），隨著美國最高法院判決對等關稅法源失效，美國貿易代表署正依301條款調查重建法規基礎，分別對台灣等16個貿易夥伴「存在結構性產能過剩」，及60個貿易夥伴「未確實執行強迫勞動貨品進口禁令」展開調查，台美ART也尚未生效。

台美經貿工作小組指出，政府針對美方第301條款調查已經召開多次跨部會會議，同時也與美方密切溝通。

對於美國「結構性產能過剩」，台美經貿工作小組說，台灣在意見書中說明台灣為市場經濟，產業獲利來自技術加值，台灣頂尖製造能力結合美國客戶創新研發，彼此互補互利成為高科技產業最重要戰略夥伴。另台方未來將透過「台灣模式」與美國進行半導體及ICT供應鏈合作，有助深化台美經貿戰略合作，同時促進台美貿易平衡；台灣也與美國強化經濟安全合作，共同維繫高科技供應鏈的安全與韌性。

台美經貿工作小組提到，台美業界亦提出相似呼應，例如美台商會（US-Taiwan Business Council）書面意見說明台灣對美順差源於雙方產業高度互補及強勁市場需求，台灣是美國強化供應鏈韌性及對抗不公平貿易行為的安全可靠盟友。台機械公會也向美方說明台美是長期貿易夥伴，台灣以中小企業為主，採取依市場需求的「接單生產」模式，與美國航太國防等產業高度互補。

對於美方調查強迫勞動貨品進口禁令，意見書中提到，協助企業接軌國際勞權標準是既定目標，禁止進口強迫勞動貨品是國際趨勢，為降低台灣產業強迫勞動與經營風險，台灣過去與美方在ART談判已有充分討論且取得高度共識，其中就包括承諾禁止進口強迫勞動貨品。未來相關部會將依「貿易法」為管制法源，循台灣內跨部會審定程序討論決議後限制輸入強迫勞動貨品。

為提升台灣產業國際競爭力與信任度，意見書中提到，政府致力協助業者預防強迫勞動，包括已在2月13日發佈「企業防制強迫勞動參考指引」輔導產業依循國際規範招募及管理移工；4月9日已將「就業服務法」修正草案送國會審議，以全面嚴禁留置勞工身分證件與扣留勞工財物；未來也將持續精進雇主直接聘僱移工、優化仲介評鑑制度、提升外籍遠洋船員勞動保障等。

針對301條款其餘調查程序，台美經貿工作小組表示，美方將於4月28日起舉行強迫勞動調查案公聽會，5月5日起舉行產能過剩調查案公聽會，台駐美代表處將派員出席旁聽，若有利害關係人提出對台灣不利的意見，台方將於後續提出明確的反駁說明。

台美經貿工作小組也提到，後續美方也將安排諮商會議，聽取受調查國提出相關說明，台方政府將正式派員出席。