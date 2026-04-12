遭TVBS裁員憤而丟掉所有獎盃？吳安琪認了告別主播檯

吳安琪的個人形象照還掛在電視台官網上。圖/摘自官網

台灣TVBS電視台近期大規模裁員，兩波累計近百人受影響。如今大刀砍向高階管理曾和資深主播，外傳三名資深元老謝向榮、吳安琪、方念華岌岌可危，對此，吳安琪大方承認自己確實被裁，心情平靜地感謝公司多年來的栽培。

57歲的吳安琪在TVBS服務多年，是許多觀眾心中的專業主播代表。不少員工心疼她就這樣離開，替她感到憤慨，認為她肯定心中不滿，甚至火大到把公司頒贈的獎盃、獎牌全部丟了。吳安琪表示，自己沒有生氣，對於公司多年來的栽培心懷感恩，只是獎盃、獎牌有些實在太大，不方便帶走，所以把大型的處理掉，小型的則帶回家作紀念。

身為元老級主播卻被裁撤，吳安琪語氣淡定，直言這幾年看到媒體業的變化，人力等各方面需求都跟以前差很多。這幾年她本來就逐漸會安排屬於自己的旅遊休息時間，本來還在擔心今年不知道怎樣開口請假出國，剛好遇到裁員潮，意外地解決了她的煩惱。

目前她的個人簡介還掛在TVBS的官方網站上，吳安琪說，她的表定離職日是4月30日，因為積假太多，最後一天進公司是4月1日。對於未來工作規畫她還沒有想法，畢竟工作了這麼多年，終於可以慢下來，想先去做一些開心的事情。

TVBS因為實體電視台廣告量衰退，為了轉型求生存，把裁員大刀砍向資深員工、高階主管，據悉資深主播下一個可能輪到方念華。目前已經被裁撤的包括資深駐地與技術人員，當中包括動畫部門，知情人士透露，以前一則新聞會安排動畫組繪製重現重點場景畫面，但現在公司要求記者自己用AI做動畫，不僅沒有相關的專業度，也讓內部員工相當寒心。