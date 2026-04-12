酸中國獎勵鄭麗文配合演出 民進黨：國共協力傷害台灣

國民黨主席鄭麗文(前排左二)11日參訪北京故宮博物院，北京故宮博物院院長王旭東(前排左一)與國台辦主任宋濤(前排左三)陪同。(國民黨╱提供)

鄭習會後，中國方面宣布10項對台措施。民進黨批評，國民黨 主席鄭麗文自我矮化換來「大禮包」，內容卻充滿「口惠而實不至」的空白承諾，複製中國對台脅迫的惡意模式，及實現中國瞄準台灣青年與離島地方的吸納統戰目標，再度證明「國共協力」，對台灣只有造成傷害。

國民黨主席鄭麗文結束訪中「和平之旅」，中國宣布推動恢復上海市及福建省居民赴台自由行；在堅持「九二共識」、反對「台獨」政治基礎上建立溝通機制，為符合檢驗檢疫標準的台灣農漁產品輸入中國提供便利；符合要求的台灣食品生產企業可在中國註冊，及台灣食品輸入中國提供便利，推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化，支持金門共用廈門新機場等。

民進黨發言人李坤城今（12）日表示，無論是中生、中客訪台，還是台灣農漁、商品輸中，中共 向來都是「說禁就禁、說收就收」，兩岸經貿或人員往來完全只憑「習近平 一念之間」，動輒因政治因素就要對台經貿脅迫，根本毫無「善意」可言。

李坤城指出，不論是觀光旅遊、農漁產品、青年或文化交流，都是因為中國單方的限縮與威脅，或刻意加諸政治前提與統戰作為，才會遭到破壞。中共不講道理、把兩岸交流當「統戰籌碼」與「施壓武器」的，對台灣根本毫無「善意」可言，明顯只是想透過獨裁者的「欽點御賜」，來增加未來統戰與施壓台灣的工具，更想藉此分化台灣社會、介入影響年底選舉；中共的「故伎重施、黔驢技窮」，台灣人不會再上當。

李坤城表示，鄭麗文在中國極力配合中共演出，甚至化身「習辦發言人」。用自我矮化、傷害國家的方式，換來所謂的「利多」或「大禮包」，內容卻是充滿「口惠而實不至」的空白承諾、複製中國對台脅迫的惡意模式，以及實現中國瞄準台灣青年與離島地方的吸納統戰目標。再度證明「國共協力」，對台灣造成的只有傷害而已。

李坤城重申，民進黨從未反對各種民間交流，也支持兩岸在符合「對等、尊嚴」原則上，展開健康有序的互動，但不應該建立在各種前提下，也不應該讓學生與青年成為統戰的工具。呼籲中國政府，放棄對台灣政黨的分化與利誘；與其繼續利用「統戰＋脅迫」的故技重施，不如正視中華民國台灣的存在，早日與台灣民選合法的執政黨政府進行對話，才是真正的「善意」，也才有可能真正開啟兩岸良性的互動。