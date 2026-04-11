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鄭習會意涵超過兩岸 蘇起：向世界傳達台海不必擔心

記者屈彥辰／台北即時報導
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4月10日上午，中共中央總書記習近平在北京會見鄭麗文主席率領的中國國民黨訪問團。...
4月10日上午，中共中央總書記習近平在北京會見鄭麗文主席率領的中國國民黨訪問團。（新華社）

國民黨主席鄭麗文、中共總書記習近平昨上午會晤，此次隨團訪問中國的中央評議會主席團主席、國安會前秘書長蘇起接受中評社訪問表示，此次國共兩黨領導人的會面與發言，對外釋放明確訊號，即台海局勢不必過度擔心。

「鄭習會」昨上午登場，二人均強調兩岸和平重要性，並重申九二共識、反對台獨等。蘇起表示，只見兩岸層面，是低估此次會面的意義，當前國際局勢因美國政策出現重大轉變，美國總統川普相關政策走向使全球和平、安定都受到傷害，主要表現在局部區域衝突，例如伊朗烏克蘭和加薩的戰爭都還在持續，另也來自於美國在關稅、經濟政策上的反覆與不確定，使全球整體環境陷入不安。

蘇起表示，全世界都需要和平與安定，台海問題更是如此，國際社會普遍認為，一旦台海發生衝突，嚴重程度將超過現有戰事的發生，影響更為深遠，原因在於台海牽動的是全球經濟最發達的東亞地區； 在國際普遍擔憂台海可能出事的氛圍下，此次國共兩黨領導人的會面與發言，對外釋放明確訊號，即台海局勢不必過度擔心，這是此次會面傳達的核心意涵。

蘇起表示，作為台灣最大的在野黨，若國民黨能在台灣內部發揮穩定作用，台海情勢就較不易出現風險，能使東亞地區的和平與安定得以維持，進而穩定整體國際格局。

蘇起分析，透過這樣的互動，不僅使中國大陸在國際上的角色更加突出，台灣角色相對凸顯，就會變成美國破壞世界秩序，中國大陸穩定世界秩序。

鄭麗文、習近平均提及九二共識。蘇起說，過去幾年九二共識在台灣社會被汙名化，連國民黨內部也敏感，不少人不敢再提；此次鄭麗文選擇公開強調九二共識，展現相當膽識。他說，九二共識本質上是一座橋，是兩岸之間溝通的橋梁。

蘇起說，九二共識出現前，國共已建立包含辜汪會談在內的互動基礎；九二共識更重要的功能是，提供後續政治互信的橋梁，但民進黨並未接受，等同於不願與中國大陸建立這樣的橋梁。

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