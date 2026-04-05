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民進黨傳本周徵召沈伯洋戰北市 名嘴揭最痛苦的是「他」

記者洪子凱／台北即時報導
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民進黨台北市長參選人傳出將在近期底定，鎖定徵召綠委沈伯洋參選。本報系資料照
民進黨台北市長參選人傳出將在近期底定，鎖定徵召綠委沈伯洋參選。本報系資料照

民進黨台北市長參選人傳出將在近期底定，鎖定徵召綠委沈伯洋參選，不過卻被不少綠營支持者認為是「糟蹋他」，時事評論員溫朗東則表示，沈是主動承擔沒有人逼他，沈過去被藍、白、紅夾殺，沒崩垮、失志，「給他更大更強的團隊與支持，何嘗不能開拓新的局面？」且沈的參選能讓民眾黨主席黃國昌更痛苦。

溫朗東指出，黃國昌與沈伯洋兩人都是台大法律，黃考上律師司法官做民訴研究做到中研院研究員，沈則是到美國轉攻犯罪學近年才轉為研究中共認知戰，兩人各有專長，但要比法律正統性黃更高，且黃2016就當上不分區立委、時代力量主席，當時沈才剛留美回來，到台北大學教書。

溫朗東說，民進黨如果願意派沈出來選台北市長，那是對黃國昌，以及日後千千萬萬個背骨仔、超速仔說，「你不用把真正的自己關在地下室，也能被大黨提名不分區，並且支持你選到底。」讓以後的人知道，要參選靠得是正路。

溫朗東表示，雖然很多人說讓沈伯洋選台北是糟蹋他，但別忘記當初台北醞釀出黨外運動也促生民進黨，沈是主動承擔的，沒有人逼他，說逼他是侮辱沈的自主性。

溫朗東說，台北市永遠有三分之一的人，一直堅定的站在台灣這一邊，這些無名英雄，散布台北每一個角落，從來沒有因為敗戰而放棄理念，三十幾年來不當黃國昌、蔣萬安，沈伯洋作為一名新任的不分區，為何會遭受藍、白、紅「三黨滅一人」，「他是做錯了什麼，還是做對了什麼？」一個新任立委，對抗三個政黨到今天，沒崩垮，沒失志，給他更多資源，給他更大更強的團隊與支持，何嘗不能開拓新的局面？

中共 台大 民眾黨

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