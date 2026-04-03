專家之眼╱中東衝突對兩岸情勢之啟示

中東戰火繼續延續，儘管川普不斷放話，希望儘快結束衝突，不過能否順利如其所願收場，仍舊充滿變數。（歐新社）

中東戰火繼續延續，儘管川普 總統不斷放話，希望儘快結束衝突，不過能否順利如其所願收場，仍舊充滿變數。不論川普本人如何嘴硬，但國際社會都顯然看出，以色列 與美國在2月28日聯手對伊朗不宣而戰挑起戰端，隨著戰局發展至今，雙方藉由投射火力交鋒過招，德黑蘭更順勢管控荷莫茲海峽航運進出，華盛頓顯然嚴重失算，幾乎沒有討到任何便宜。

中東衝突對於兩岸情勢能夠產生何等啟示作用？必然台灣社會戰略安全研究圈內知識菁英以及社會大眾相當關切議題。但在進一步剖析推論之前，必須嚴肅提醒，兩岸對於國際社會相同事務，經常看法歧異嚴重落差甚大，誠然主要原因是立場不同所致。但更關鍵因素是源自實力與地位差異，再加上對於兩岸情勢未來發展所追求目標並不相同；因此才會對相同客觀事實，透過各自解讀詮釋過程後，產生主觀認知上顯著差別。

儘管如此，針對當前中東衝突，吾人仍將不可避免會注意下列重要啟示；在此逐項分別表述於後，祈請各方先進不吝指導。首先要點破，衝突爆發前對於戰況發展判斷以及預期戰果，若與真實戰況與作戰結果存在落差時，對於政治領袖威信與武裝部隊士氣將會產生嚴重打擊。

誠如各方目前所見，美軍在對伊朗發起攻擊行動前，其實並未完成適當兵力進駐與部署，但為何會如此急躁冒進，在尚未完成所有作戰準備前，就貿然採取軍事行動，多方咸信是因為以色列總理內唐亞胡 堅持必須儘早動手，因此，美軍是否被以色列作戰規畫方案所綁架，使其整個作戰構想、步調與進程受人左右，最後讓本身章法大亂相當失控。此點確實是讓兩岸有識之士都警覺到，如何避免被陰謀引領，讓兩岸走入由他方所導演，但卻是雙方所不願意無必要發生之軍事衝突。

其次要更進一步強調，在衝突前對於預期戰況所設定立案假定，都必須思考若是推論狀況並未發生，是否能夠儘速調整作戰構想與規畫方案，採取更為務實之應變措施。本次中東衝突發生後，伊朗軍政高層雖在初期產生嚴重傷亡，但其能果斷採取系統性還擊，並將戰事擴大蔓延到中東地區容許美軍設置基地，並且從此等軍事設施支持與發動對伊朗境內軍事打擊行動之各個國家境內，確實是讓伊朗周邊多個中東國家內部產生嚴重震撼效應，並對其社會更會產生後續政治衝擊。

此種狀況將會使兩岸在思考未來兩岸若是發生武裝衝突時，周邊各國是否將涉入其中之政治考量與軍事算計。特別當前日本高市早苗政府早因針對台灣問題發言內容，讓北京與東京嚴重交惡，關係慘跌下滑至谷底；如今見到中東各國當初容許美軍設置基地，希望藉此獲得安全保障與承諾，但最後卻是偷雞不著蝕把米，未蒙其利先受其害，讓本身捲入衝突戰火蒙受損傷。

此種狀況對於台灣周邊各國是否將產生心理震撼？讓其未來不願亂淌台海衝突此場渾水，最後搞到惹禍上身，恐怕將是中東衝突對於兩岸情勢未來發展最重要啟示。

此外更讓美國與以色列政治與軍事高層難堪的是其原先深信伊朗境內異議人士與政治反對勢力，將會在其運用武力順利襲殺伊朗政軍領導階層重量級人物後，順勢揭竿而起進行公開抗爭活動，並且呼應美國政府期待與訴求。此種對於伊朗內部情勢一廂情願之嚴重誤判，亦讓美軍對戰事預期發展狀況過度樂觀，並對發動軍事行動前各項整備作業與兵力進駐部署作業掉以輕心，對台海兩岸政軍高層來說，這更是最為嚴肅一堂課。

最後就要談到川普總統預備如何結束此場衝突，這更是兩岸嚴密關注，並且將會從中獲得最重要啟示；究竟會撒手不管荷莫茲海峽最後能否恢復原有通航秩序，坐實多位政治觀察家對川普應對策略始亂終棄之負面評價，抑或是最後還能夠展現出大國擔當，妥善將戰爭衝突降溫恢復原有穩定情勢，其實都是兩岸檢視川普政治信譽與政策承諾之參考指標。

在最後結果揭曉前，還是要很坦誠指出，國際社會相同事務，有些人會存心視其為酸葡萄，更有人會吹捧成甜檸檬；對於會歌頌以往殖民國，對其踐踏同胞鄉親視而不見，歪曲史實思想之政治領袖來說，不論歸結出任何荒誕敘事，完全不會令人驚訝！（轉載自聯合報）

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