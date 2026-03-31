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38年首例 台大學生會長遭罷免

記者馮靖惠／即時報導
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台大學生會長陳柏承遭罷免，這也是台大學生會創會以來，第一個被罷免成功的會長。(本...
台大學生會長陳柏承遭罷免，這也是台大學生會創會以來，第一個被罷免成功的會長。(本報資料照片)

台大學生會選委會前天舉行第38屆學生會長陳柏承罷免案投票，最終以同意罷免443票、不同意罷免63票，通過罷免，這也是台大學生會創會38年以來首例。陳柏承反控是因私人恩怨與權力角力，才遭到罷免。校方則說，尊重學生自治結果。

根據台大學生會選委會的罷免理由書指出，學生會會長選舉結果於去年5月15日公告，但至6月10日間，相關幹部都無法與陳柏承取得聯繫，甚至到8月初仍有前屆幹部反映無法聯繫陳柏承，致使交接事宜延遲數周；8月28日舉行的公館圓環拆遷抗議記者會，原定由陳柏承代表出席發言，卻無故缺席。

罷免理由書中還說，陳柏承規避立法權監督和決策程序瑕疵，去年11月提及欲辦「發放雞排蒐集校務建言」活動，但討論群組未邀兩名副會長與其他幹部參與，更在未告知全體幹部情況下就對外發布貼文，且在毫無財務紀律與成本效益觀念仍堅持舉辦，並規避學生代表大會監督機制。

陳柏承在答辯書中提到「不可能討好所有人」，希望大家除了看到那些流言蜚語，更能看到他那些不為人知的細瑣努力。

陳柏承舉例，上任後針對「舍監案」，協同立委、議員與受害學生多次召開記者會，讓事件有更多媒體關注，並受到台大和教育部重視。

去年8月移民署違法入校抓人，也會同校方環安衛中心與主任秘書，到移民署台北市專勤隊釐清事件，確立未來「司法警察」身分人員入校恪守的準則。

台大學生會選委會前晚針對陳柏承罷免案進行投票，總投票數520人，投票率1.44%。最後，同意罷免443票、不同意63票，罷免案通過。

陳柏承質疑，整場罷免投票耗費近台幣10萬元成本（高達學生會單一會期之10%的預算），最終投票率僅有1.44%，顯然缺乏民意基礎，是一場濫用校園民主資源的「政治鬥爭」。

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