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舍監性騷判判7月 台大：解職不再聘用

記者董俞佳／即時報導
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台大舍監案刑事一審結果出爐，台大學生會今要求台大停止上訴、重啟性平調查，並立即解...
台大舍監案刑事一審結果出爐，台大學生會今要求台大停止上訴、重啟性平調查，並立即解除涉案舍監在校內一切職務，同時追究教育部與台大在個資外洩事件中的責任，呼籲制度改革，避免類似事件再度發生。(本報資料照片)

台大一名女學生指控宿舍舍監對其性騷擾，官司歷時3年半，一審判決處女舍監違反跟騷法有期徒刑7個月。台大學生會要求台大停止上訴、重啟性平調查，並立即解除涉案舍監在校內一切職務，同時追究教育部與台大在個資外洩事件中的責任。台大表示，已決議該名人員不再任職於台大。

台大2022年爆發女舍監猥褻、性騷女學生案件，事件也牽扯出前教育部次長葉丙成涉洩漏性平案個資一事。該案一審宣判、判處女舍監有期徒刑7個月，不能易科罰金及緩刑。

台大學生會昨偕同立委及當事女學生召開記者會，女學生表示，法院認定舍監違反跟騷法，她質疑台大，難道容許一個判刑7個月、即將入獄的犯罪者繼續留在校園，讓學生完全無法迴避？這次的判決只是一個「小小的勝利」，她會繼續戰鬥，持續為所有陰影中的弱勢受害者發聲。

台大學生會長陳柏承表示，台大行政訴訟既已敗訴，校方應立即停止上訴，且舍監既應立即解雇並說明目前是否仍與校園有連結，避免學生活在恐懼中。學生會也喊話教育部，既然教育部長鄭英耀曾在會議中表示「學生有理」，就應限期召開性平會審議，監督台大處理校園性平問題。

此外，學生會也強烈譴責網路騷擾與個資外洩行為。學生會指出，當事人在訴訟期間，曾於社群平台Dcard遭網友威脅、騷擾，包含公開姓名、系級、指導教授及住宿資訊，甚至有人對其進行人身威脅，目前已向警方報案，相關案件已進入調查程序。學生會呼籲網友停止匿名攻擊與散布個資，勿以身試法。

教育部指出，去年8月就要求台大停止涉案人職務並不得接觸學生，之後又多次函請台大依行政法院判決重啟性平調查，但台大遲未落實。教育部3月26日已正式決議，要求台大立即重啟調查，若再不執行，將納入評鑑、扣減補助並追究責任。

台大舍監違反跟騷法遭一審判刑確立，受害學生Y女（左二）在民代陪同下舉行記者會，感...
台大舍監違反跟騷法遭一審判刑確立，受害學生Y女（左二）在民代陪同下舉行記者會，感謝北院及北檢主持正義，但也質疑台大為何在事發後還站在加害者那方。(記者潘俊宏／攝影)

教育部 台大

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