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陸委會籲鄭麗文勿被統戰分化 赴中不得有政治性協議

中央社台北30日電
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陸委會30日下午呼籲國民黨主席鄭麗文，嚴肅看待中共對台施壓脅迫，勿迎合其政治主張...
陸委會30日下午呼籲國民黨主席鄭麗文，嚴肅看待中共對台施壓脅迫，勿迎合其政治主張，避免落入統戰分化陷阱。（本報系資料照片）

針對中共總書記習近平邀請中國國民黨主席鄭麗文參訪中國，陸委會今天呼籲鄭麗文嚴肅看待中共對台施壓脅迫，避免落入統戰分化陷阱；並重申任何團體未經政府授權，不得與對岸進行政治性協議。

新華社報導，中共總書記習近平邀請國民黨主席鄭麗文4月7日到12日率團參觀訪問江蘇、上海與北京，外界認為兩人屆時可望舉行「鄭習會」。

對此，陸委會今天以書面回應中央社記者，指當前台海情勢複雜敏感，國民黨積極表態並將赴陸與中共領導人會面，推動兩黨關係及兩岸關係，政府密切關注事態發展。

陸委會表示，中共消滅中華民國、併吞台灣的圖謀與野心，從來不會因為與台灣任何政黨、任何人交流互動而有所改變。

陸委會呼籲鄭麗文嚴肅看待中共對台施壓脅迫，勿迎合其政治主張，避免落入統戰分化陷阱。另提醒任何團體未經政府授權，不得與對岸進行政治性協議，也不得涉及與政府公權力有關事項。

陸委會提到，對和平可以有理想，但不該有幻想，和平如果只是建立在中共領導人的善意上，將是台灣最大的風險。

對於習近平邀請訪問中國，鄭麗文今天表示感謝、欣然接受，並指距離上次國民黨主席訪問大陸，已時隔10年之久，因此她希望為兩岸和平穩定，跨出成功的第一步。

中共 習近平 國民黨

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