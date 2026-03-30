牛軋餅酥片招待美參議院訪賓 賴清德：專屬台灣甜蜜

台總統賴清德（前右）30日上午在總統府接見美國聯邦參議院跨黨派議員訪團，與外交委員會民主黨首席議員夏亨（Jeanne Shaheen）（前左）握手致意。中央社

台總統賴清德 晚間透過社群平台Threads表示，今天為美國聯邦參議院跨黨派訪賓準備台灣當季水果，以及超人氣牛軋餅跟巧克力酥片，「希望讓遠道而來的好朋友，品嘗專屬台灣的甜蜜」。

美國跨黨派參議員 訪問團今天凌晨搭乘美軍行政專機抵台，訪團由美聯邦參院外交委員會民主黨 首席議員夏亨（Jeanne Shaheen）、共和黨參議員匡希恆（John Curtis）共同率領，成員包括聯邦參院台灣連線共同主席堤里斯（Thom Tillis），以及聯邦參議員羅森（Jacky Rosen），訪團上午在總統府晉見賴清德。

賴清德晚間在社群平台表示，這次來訪的4位參議員都長期關注印太區域安全，支持台灣更是不遺餘力，也常常在美國國會透過實際行動，大力支持和台灣有關的各項法案。

賴清德強調，唯有實力才能帶來和平，政府推動國防特別預算，就是要加速建構「台灣之盾」、發展不對稱戰力。這項預算不能打折、也不能再等待，期盼立法院能不分黨派一起支持，向國際社會展現台灣自我防衛的決心。

此外，賴清德準備的當季水果、牛軋餅等「台灣專屬甜」伴手禮，採直送美國參議員訪團下榻飯店，以具體行動熱烈歡迎「親愛的自由與民主之友」來到台灣。

總統賴清德並在給訪賓的卡片上以英文寫道，「歡迎來到台灣，非常高興能在此接待大家，希望台灣美麗的春色能為旅程增色。請品嘗這些在地小點，以表達誠摯的款待之意，衷心祝願這次訪問成果豐碩且令人難忘，並充滿具意義的交流與深刻的印象。」