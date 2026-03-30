綠指鄭習會只為分化台灣 藍批不思正面看待兩岸互動

國民黨主席鄭麗文。（本報資料照片）

國民黨主席鄭麗文 將赴中國訪問，國民黨今天表示，總統府不思如何正面看待任何有助降低風險、減少誤判的兩岸互動，反而急著把立法院預算審議與兩岸交流刻意綁在一起，如何讓民眾相信民進黨 真有誠意處理兩岸問題。

中共總書記習近平 邀請中國國民黨主席鄭麗文4月7日至12日率團參觀訪問江蘇、上海與北京。民進黨今天透過新聞稿表示，中國拉攏台灣在野黨，意圖極為明確，就是為了分化台灣內部。總統府發言人郭雅慧下午受訪時說，將密切注意「鄭習會」。

國民黨下午發布新聞稿回應表示，總統府不思如何正面看待任何有助降低風險、減少誤判的兩岸互動，反而急著把立法院預算審議與兩岸交流刻意綁在一起，若對任何對話契機都先以政治眼光解讀，又如何讓民眾相信，民進黨真有誠意處理兩岸問題。

國民黨指出，立法院對預算案與特別條例的審查，本就是憲政體制下的正常監督程序，民進黨一遇監督、就都抹成「卡預算」。這種把國會監督與兩岸事務混為一談的說法，真正暴露的是民進黨對民主監督有多不耐、對兩岸問題有多無力。

國民黨強調，鄭麗文清楚表明訪中是在國民黨既定政策「堅持九二共識、反對台獨」基礎上，向台灣人民與全世界證明，兩岸不是終須一戰，可憑藉智慧與努力，共同走出和平的康莊大道；且無論行前或行後，都願意與總統賴清德見面交換意見。

國民黨表示，若總統府真有誠意面對兩岸局勢，就應以開放、務實態度看待溝通與交流。真正令人憂心者，是執政者除了政治操作，已經拿不出處理兩岸問題的能力與方案。