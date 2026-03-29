貨船拖斷海纜 台法院判中國籍船長賠60萬美元

宏泰58貨輪中籍王姓船長毀壞纜線罪一、二審均判刑3年確定，在監服刑，中華電信請求侵權行為損害賠償，台南地院判他應賠償1822萬餘元。圖／本報系資料照

中資背景權宜輪多哥籍「宏泰58」貨船114年2月涉拖斷台澎第3海纜線，中國籍王姓船長遭判3年徒刑，中華電信提起附帶民事損害賠償，台南地院判賠1822萬2398元(新台幣，下同，約60.7萬美元)，可上訴。

台南地方法院判決指出，「宏泰58」駛抵台南市北門區外海5浬處禁錨警戒區，王姓船長於114年2月22日晚上至25日凌晨間，指示船員將6節錨鍊及錨爪釋放下水，但錨爪未確實固定於海床上，任由貨船在海面上以Z字型徘徊，造成台澎第3海纜線完全斷裂，無法正常傳輸通訊信號。

判決指出，被告行為違反電信管理法刑事案件，已經台南地方法院判決有罪、台灣高等法院台南分院駁回上訴確定。

中華電信提起附帶民事損害賠償，請求被告賠償海纜修繕船費用、戒護船費用、海纜及接續材料費用、料具搬運費用、駐海纜船人員費用、機房配合測試人員費用，以及委託辦理引水、拖船及船務代理費用合計1930萬4160元。

判決指出，其中「海纜及接續材料費用」118萬9938元為新品更換舊品，於計算損害賠償數額時應扣除折舊，纜線原於103年6月30日建設完成，至114年2月25日已使用超過10年，更換材料費用折舊後金額應為10萬8176元，加計其餘費用，賠償總金額為1822萬2398元。

「宏泰58」貨船114年2月下旬涉拖斷台澎第3海纜線，海巡署人員獲報駕駛船艇前往驅離貨船並要求起錨離開，貨船被帶回安平港，王姓船長遭羈押禁見，台南地檢署114年4月偵結起訴，另7名船員涉案證據不足不起訴，遣送出境。

王姓船長在法院審理時坦承指示船員下錨，但否認毀壞纜線犯行，只是失職，台南地院合議庭認王姓船長犯電信管理法第72條第1項毀壞纜線罪，判處3年有期徒刑，後經台灣高等法院台南分院駁回上訴確定，王姓船長已在監執行。