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上凱道為柯文哲討公道 黃國昌哭了：做得不夠多、不夠快

記者林銘翰／台北即時報導
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民眾黨下午在凱道舉行「戰！329上凱道討公道」，民眾黨創黨主席柯文哲（右）、民眾黨主席黃國昌（左）進行宣講。記者林伯東／攝影
民眾黨下午在凱道舉行「戰！329上凱道討公道」，民眾黨創黨主席柯文哲（右）、民眾黨主席黃國昌（左）進行宣講。記者林伯東／攝影

民眾黨前主席柯文哲身陷京華城、民眾黨政治獻金等案，台北地方法院上周一審宣判17年徒刑、褫奪公權6年。民眾黨主席黃國昌今天在集會活動哽咽表示，過去民眾黨做得不夠多、不夠快，導致柯文哲成為司法制度的受害者，「我們的心裡有滿滿的愧疚」。

台北地方法院一審宣判京華城、民眾黨政治獻金等案，柯文哲遭到重判17年、褫奪公權6年，民眾黨今天在凱達格蘭大道舉辦「戰！329上凱道討公道」集會活動，主持人許甫在活動尾聲宣布現場超過8萬人、線上直播觀看人數超過10萬人。

黃國昌致詞時指出，2023年7月16日同樣在凱達格蘭大道，數萬名來自台灣各地的公民高喊居住要正義、司法要改革，自己當時邀請所有總統大選候選人簽署承諾書，只有賴清德總統躲在圓山大飯店吹冷氣，後來柯文哲也登門請益台灣司法要如何改革。

黃國昌說，這件事情深深烙印在他心中，「我看到一位要參選總統的人，真正關心台灣的司法改革」，柯文哲想要讓司法制度再度被人民相信、真正把公平正義還給台灣人民。儘管柯文哲未能順利當選總統，不過民眾黨持續在立法院推動改革，沒想到卻成為40%總統的眼中釘。

黃國昌質疑，當初民進黨高喊黨政軍退出媒體，為什麼現在變成黨政軍就是媒體？當初從總統蔡英文再到賴總統，民進黨高喊政黨黑手離開司法，為什麼現在可以大辣辣地把髒手伸進司法？「媒體、司法跟政黨，黨檢媒三位一體，造就今天看到的荒謬景象。」

黃國昌說，如今大家聚集在凱達格蘭大道，絕對不是為了柯文哲一個人的清白，而是要把屬於人民的公平正義討回來，行政院長卓榮泰宣稱「挑戰司法的政黨沒有資格成為執政黨」，民眾黨現在就要告訴賴總統跟卓榮泰，操弄司法的政黨才真正應該下台。

話鋒一轉，黃國昌則突然哽咽，民眾黨想要實現公平正義、打造讓人民信任的司法制度，「過去我們做得不夠多不夠快，柯文哲今天竟然成為司法制度的受害者」，自己此時心中有滿滿的快救，就是因為民眾黨不夠努力、做去做得不夠多不夠快，才會讓制度繼續傷害心愛的人。

黃國昌表示，民眾黨所有黨公職從現在開始，絕對會比以前更加打拚努力，「每天多做一點，每天都讓這個國家多進步一點」，希望未來能夠真正把國家還給人民，沒有人需要為認同而道歉、沒有人需要為政治信仰遭到肉搜，這本來應該是執政黨的責任，「當民進黨政府做不到，我們的責任就是讓民進黨下台。」

「我今天公開跟賴總統下戰書，歡迎你出來公開辯論」，黃國昌強調，民眾黨要讓賴總統清楚知道，司法不應該成為政治工具，民眾黨的使命就是讓人民可以相信司法、實現公平正義，而在捍衛司法改革與公平正義的道路，柯文哲也將陪伴著大家一起走下去。

卓榮泰 民眾黨 柯文哲

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