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「陽光女子合唱團」發文寫「中國台灣」 藍委籲說明清楚

記者李成蔭／台北即時報導
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台灣電影「陽光女子合唱團」到中國放映，微博宣傳貼文卻加上「中國台灣」，引發爭議。圖／取自新浪微博
台灣電影「陽光女子合唱團」到中國放映，微博宣傳貼文卻加上「中國台灣」，引發爭議。圖／取自新浪微博

台灣電影「陽光女子合唱團」在中國宣傳卻加上「中國台灣」，引發爭議。國民黨立委王鴻薇認為，若該片真有領補助，應做說明，不過政府也要體諒藝人或團體常因拓展市場導致背負罵名；國民黨立委牛煦庭則說，相關工作者常碰到困境，執政黨動輒以意識形態上綱，但也應明確說明如何處理該事件。

「陽光女子合唱團」創下新台幣7.5億(約2498萬美元)台灣影史票房新紀錄，而該片近日也前進中國上映，不料對岸宣傳的貼文內容寫著「中國台灣」，引發台灣網友不滿，紛紛跑到導演林孝謙Threads貼文下，留言要他出面說明。

不少國民黨立委今天下午出席民眾黨發起的「329上凱道討公道」集會後受訪時回應。國民黨立委王鴻薇表示，如果「陽光女子合唱團」有拿到政府補助，那確實應該對相關問題做一些解釋，對台灣民眾該說明的地方也要說明；不過政府單位也應體諒，這麼多藝人或文化團體，若要拓展他們的市場，常常要背負這樣的政治罵名。

國民黨立委牛煦庭認為，「陽光女子合唱團」在國內的票房表現是不錯的，故事本身也滿棒的，但藝文工作者、文化工作者常常會遇到這樣的困境；執政黨動輒以意識形態上綱，但必須要明確去說明，當領受文化部補助的相關文化工作者做了同樣事情的時候，大家的處理方式是什麼？

牛煦庭表示，這要怎麼取得平衡，既要顧到文化作品可以被好好地宣傳等功能，又要滿足民進黨支持者的情緒，這本來就是一件非常兩難的事情，所以政府應有明確態度，打算怎麼來處理該事件，應盡早跟社會大眾說明。

台灣電影「陽光女子合唱團」，3月13日北美上映。圖／取自電影官網
台灣電影「陽光女子合唱團」，3月13日北美上映。圖／取自電影官網

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