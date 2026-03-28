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躺路邊、脖插刀 台情殺血腥照流傳 家屬悲憤：二次傷害

記者曾健祐趙容萱／台中29日電
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陳姓男子要求巴姓女友復合不成，持刀刺死對方，台中地檢署昨依殺人罪嫌向法院聲請羈押獲准。（記者曾健祐／攝影）
陳姓男子要求巴姓女友復合不成，持刀刺死對方，台中地檢署昨依殺人罪嫌向法院聲請羈押獲准。（記者曾健祐／攝影）

台灣一名陳姓男子要求前女友、巴姓職能治療師復合遭拒，前天拿兩把刀刺死對方，台中地檢署昨依殺人罪向台中地院聲請羈押禁見獲准。

巴女躺在路邊、脖子插著刀的畫面流傳網路，有網友貼文「想看特寫照私訊我」，家屬悲憤說「這是二次傷害」。散布路邊拍攝的命案照有無刑事責任，法界看法不一，律師仍提醒可能因侵犯人格權而遭遺屬求償。

從事金融業的陳姓男子（30歲）家住台南，和巴女（25歲）曾交往，分手後陳想復合但吃閉門羹，心生怨恨。陳事先買好兩把水果刀藏在背包中，廿七日傍晚五時許開車北上台中，到巴女租屋處附近的忠明路、華美西街口談判。

陳見復合無望，當街抽出兩把刀朝巴女猛砍、追擊，巴女一度跌倒又站起狂奔，陳砍倒女方後還凶殘地將刀刺入她脖子，巴女畢命。路人上前試圖制止也遭砍傷，陳行凶後開車逃逸600公尺即落網。

巴女的父親在高雄擔任牧師，昨天哀傷地進入醫院往生室認屍。檢察官相驗遺體、複訊後，認定陳犯殺人罪嫌疑重大，重罪有逃亡之虞，向法院聲押禁見，中院裁准。

陳在大街上行凶，不少民眾目擊，拍攝犯案過程後上傳網路社群，甚至還有帳號留言說「想看特寫照私訊我」。巴女的親友昨要求幫檢舉、撤照，直言「已經悲痛不已，是二次傷害。」

拍攝、散布死者照片是否觸法？有檢察官認為若在公眾場所拍攝，並不在妨害秘密範疇，先前成功嶺士兵打靶意外，傷者半邊臉消失的血腥照外洩，是因「內部人」拍攝「醫療救治」照片，涉犯個資法遭起訴。

法界也認為，若單單拍攝、散布死者照片，難以構成恐嚇罪或違反社會秩序維護法，現行法律也無針對此類情形明確規範，且過度限制也可能牴觸憲法所保障的言論自由，限縮公共討論空間，僅能道德勸說、靠社群平台自律規範。

律師林富貴認為，任意散布、拍攝被害人照片，可能有侵害人格權疑慮，網友拍攝死傷者照片如果是為了博取流量、譁眾取寵，逾越了合理範圍，家屬可提侵權行為損害賠償訴訟。

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