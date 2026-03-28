「將軍的眼淚」瘋傳 馬文君批「前言不對後語」

台國防部戰規司長黃文啟日前在立法院審查軍購特別條例時，提及海馬士火箭軍購面臨「發價書危機」，連日來黃文啟「將軍的眼淚」在網路瘋傳。國民黨立委馬文君反駁強調「別再演了」，並提出四點要求國防部說明軍購案的進度。 圖／馬文君臉書

台國防部 戰規司長黃文啟日前在立法院審查軍購特別條例時，提及海馬士火箭軍購面臨「發價書危機」，連日來黃文啟「將軍的眼淚」在網路瘋傳。國民黨立委馬文君今天反駁稱，黃文啟當天「天外飛來一段」，前言不對後語，她提出四點要求國防部說明軍購案的進度。

立法院外交國防委員會日前審議軍購特別條例草案，黃文啟表示，以海馬士火箭系統而言，美方表示若在3月30日之前沒付頭期款，就要再拖9個月：「我們已經面臨發價書危機」。媒體拍下黃文啟與立委爭議時，滿臉漲紅、時而掩面的表情，「將軍的眼淚」頓時瘋傳網路，閣揆卓榮泰 也在社群轉發相關報導。

馬文君日前在臉書貼出圖文，質疑「發價書假危機，將軍別再演了！」馬文君今天在貼文表示，如果真正關注軍購特別條例的朋友，她建議各位回看當天審議直播，而不是特定媒體剪輯的短影音，就會發現，黃文啟是如何「天外飛來一段」，前言不對後語。

她強調，若要討論黃文啟對於海馬士的念想也可以，以下四點，請國防部回覆：

一、立院早已授權行政院簽發價書，購買海馬士沒有問題。

二、現在在審條例，黃文啟突然提到預算，行政院根本還沒有送預算到立院，黃將軍有什麼誤會？

三、國民黨版條例就包括採購海馬士，立刻就能通過，但現在是院版非要1.25兆元，導致條例卡關不過，黃文啟急，就請回頭說服賴總統，3800億元先過先買。

四、黃文啟一直強調現在就要付錢，「不然要到年底那一批」，請黃文啟向社會說明，現在付錢，何時到貨？年底那一批，何時到貨？

馬文君表示，把關預算，是她的職責，也是承諾，她也樂見社會關注，就請國防部說明。