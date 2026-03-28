藍白擋軍購 黃文啟掩面哽咽 卓榮泰：非常不平也很憤恨

台立法院外交國防委員會日前逐條審查軍購特別條例，國防部長顧立雄（右二）、戰規司長黃文啟（中）均面露疲態。記者李人岳／攝影

台灣對美的採購海馬士多管火箭系統、拖式飛彈等4項軍購首期款項將在月底到期，無法展延，國防部戰規司司長黃文啟昨天面對國會在野黨質疑，焦急地無奈掩面哽咽。對此，行政院長卓榮泰 今替黃文啟抱屈，表示「我非常不平、也很憤恨」，他強調國家一體、國防不能等、國防不能打折，希望在野黨看清國際情勢。

卓榮泰今出席高雄第三園區聯外交通整體計畫聯合動土祈福典禮，他會前受訪說，看到的是軍人本色和一位將軍的無奈，國家戰士本該在沙場上為國保衛國家，無奈的是，將軍為了完成他的使命，卻在國會裡面淚灑議場，令人心酸。

卓榮泰表示，黃中將深受國家重任，在期限之前向美方爭取更多的彈性，一方面要在國內爭取國會通過國防特別條例或做更多授權，雙方壓力之大，讓他在國會留下英雄淚，國會議員於心何忍？他認為黃中將的眼淚是心有不甘。

他說明白黃中將的心情，就像為國家要採購先進的、必須的防衛國家武器，心情就像父母親要為小孩子買一罐牛奶一樣，在最後的時刻既心酸又努力，那麼地無奈。

卓榮泰說，誠摯地希望站在國家一體、國防不能等、國防不能打折的前提下，國會議員在最後這個階段看清國家需求、國際局勢，有媒體甚至用將軍的眼淚、還是鱷魚的眼淚影射黃中將，「我非常的不平，也很憤恨」。

卓榮泰強調，國家需要媒體公正的報導，跟國家需要國軍採購足夠的武器是一樣重要，才能面對國際情勢、面對對手頻繁挑釁，保衛國家是全民共同的責任。

台行政院長卓榮泰(中)出席高雄楠梓園區聯外交通整體計畫聯合動土典禮。記者劉學聖／攝影

影片來源：聯合新聞網