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邱毅指「金小刀是為美國佬服務」 蕭旭岑這樣說

記者王昭月／高雄即時報導
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國民黨副主席蕭旭岑捲入財政紀律風暴，前立委邱毅直指此事背後其實是劍指國民黨主席鄭麗文，蕭表示，事件快平息，大家一起向前走，比較重要。記者王昭月／攝影
國民黨副主席蕭旭岑捲入財政紀律風暴，前立委邱毅直指此事背後其實是劍指國民黨主席鄭麗文，蕭表示，事件快平息，大家一起向前走，比較重要。記者王昭月／攝影

國民黨副主席蕭旭岑陷入財政紀律風暴，目前由馬英九基金會成立三人小組調查中，不少藍營人士替他抱屈，前立委邱毅甚至認為是黨內親美路線與親中路線的齟齬，蕭旭岑今早在高雄表示，很多人都有各自不同的看法，我覺得我們就是還是讓事件趕快平息，大家一起向前走，這樣比較重要。

蕭旭岑、王光慈涉違反財政紀律一事，馬英九基金會目前由薛香川、尹啟銘、李德維三人成立小組調查，蕭旭岑對此表示，尊重基金會董事會的處理。

蕭旭岑今早南下高雄參加國民黨青年團「選戰幕僚培訓營」，儘管日來因財政紀律問題與昔日「老闆」前總統馬英九關係生變，他仍向到場學員強調，身為一名稱職的幕僚人員，仍應站在老闆的立場思考，凡事恪守分寸，未來即使從政仍能發揮改革社會的力量。

近日蕭旭岑身陷風暴，獲不少藍營友人相挺，前立委邱毅甚至臉書發文，直指這次「金小刀」金挑起馬英九基金會風波，表面是攻擊蕭旭岑，其實在劍指鄭麗文，想破壞兩岸交流，直接消滅國民黨內的親中派，說穿了就是替美國佬服務，向美國表達他效忠的剩餘價值。

蕭旭岑對此表示，「我想很多人都有各自不同的看法，我覺得我們就是還是讓事件趕快平息，大家一起向前走，這樣比較重要」。

媒體追問，這件事會覺得很委屈嗎？他連忙表示「沒有、沒有、沒有，反正我就是尊重我們基金會董事會的處理」。

鄭麗文

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