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應曉薇交保離開北院 女兒稱媽媽沒有貪污將上訴

中央社台北27日電
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國民黨台北市議員應曉薇（左2）涉貪案，一審遭判15年6月，北院26日裁定加保新台幣3000萬元，應曉薇在候審室待了一夜後，27日下午終於籌到錢、完成辦保手續，在女兒陪同下離開北院。中央社
國民黨台北市議員應曉薇（左2）涉貪案，一審遭判15年6月，北院26日裁定加保新台幣3000萬元，應曉薇在候審室待了一夜後，27日下午終於籌到錢、完成辦保手續，在女兒陪同下離開北院。中央社

國民黨台北市議員應曉薇涉貪一審判15年6月，北院昨天裁定加保3000萬元。應女在候審室待了一夜後，今天下午4時許籌到錢辦保離去。應的女兒說，「媽媽沒有貪污，絕對上訴到底。」

應曉薇於今天下午4時許完成交保，在2個女兒陪同下步出台北地方法院。應的女兒應佳妤表示：「謝謝所有在這麼短時間內幫助我們的親朋好友，謝謝你們相信我媽媽的清白，我媽媽沒有去桃園機場，我媽媽沒有施壓官員，我媽媽沒有貪污，我們絕對會上訴到底，謝謝所有的關心，謝謝。」應曉薇則未發言。

根據台北地檢署起訴，全案分為四大區塊，包括「京華城土地違法容積獎勵案」、「政治獻金公益侵占案」、「挪用眾望基金會款項支付競辦員工薪資背信案」及「柯文哲政治獻金專戶申報不實案」。

台北地方法院審理本案，認定前台北市長柯文哲、應曉薇分別收受威京集團主席沈慶京交付的210萬元、5250萬元賄款，26日依犯貪污等罪判柯文哲17年徒刑、應曉薇15年6月徒刑、沈慶京10年徒刑。

北院26日宣判後，隨即就審理期間獲具保停押的柯文哲等4人，召開強制處分訊問庭。法官認定沈慶京原1.8億元、應曉薇3500萬元擔保不足以防逃，諭知各加保3000萬元，待候審室延長至27日續行覓保。另外2名被告，柯文哲、前台北捷運公司董事長李文宗維持原具保及保釋條件，李更獲准解除電子腳鐶。

沈慶京已於昨晚11時許完成辦保，並於離開時受訪表示，對於判決結果，他非常悲憤、難過。應曉薇則一時覓保無著，直到今天下午4時許才籌到錢辦保離開北院。

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