馬英九基金會人事案 金溥聰：受馬委託處理

國安會前秘書長金溥聰受前總統馬英九委託，處理馬英九基金會近日的人事風波。（本報系資料照片）

馬英九 基金會日前人事異動，前幕僚王光慈、蕭旭岑（現任國民黨副主席）離職，引發討論。前國安會秘書長金溥聰今天表示，他是受基金會董事長馬英九委託處理蕭、王的離職案，許多媒體報導檢舉資料是先提供給他本人，與事實不符。

馬英九基金會日前發布蕭旭岑及王光慈離職，但離職原因近日不斷有各種消息傳出。前總統馬英九在接受媒體專訪時說明，蕭、王兩人離職是因為「有財政紀律的問題」，待具體事證整理完後，會送司法機關調查。

金溥聰今天透過馬英九基金會發表聲明表示，針對馬英九基金會離職員工被檢舉涉嫌違反財政紀律爭議，他是今年農曆過年前和家人在越南渡假時接到馬英九通知，希望他返國後盡速碰面商量此事。

金溥聰指出，因此小年夜當天，他與馬英九、基金會董事高華柱及先前提供檢舉資料給馬英九的基金會員工一起開會瞭解細節。2月25日馬英九在高華柱、他，以及律師陪同下親自主持會議，並召集基金會員工，宣布解除蕭旭岑、王光慈職務。

金溥聰指出，他是受馬英九委託處理蕭王的離職案。至於許多媒體報導，檢舉資料是先提供給金溥聰本人，與事實不符。近來有媒體及名嘴間接影射、攻擊、貶抑、污衊他，他一直保持低調，沉默是金。

金溥聰表示，面對外界許多不實傳言及臆測，他請媒體及名嘴，不要影射，直接點名金溥聰三個字，他就會站出來說明真相，不符事實的報導或污衊，就必須負起法律責任。