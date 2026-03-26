急籌3000萬辦保離開北院 沈慶京：對判決感到悲憤

沈慶京晚間湊齊3000萬元交保金，步出法院重獲自由。記者林孟潔／攝影

台北地院26日宣判京華城等案，威京集團主席沈慶京遭判10年徒刑，法官並對他加保新台幣3000萬元。沈慶京昨晚11時許辦保完成離開時表示，對於判決，他非常悲憤、難過。

沈慶京表示，他想不到在30多年前捐了2400坪土地才換來比較高的容積率，當年台北市都市計畫委員會沒討論就收掉。陳情是憲法賦予人民的權利，他不懂，為何檢察官說他利用陳情為了達到犯罪目的，「我們何來之罪？」

沈慶京說，「我們辛辛苦苦捐的東西、換到的東西，我們原來就有的，沒有越蓋越多，只是維持原有的、被沒收的，就這樣的陳情而已。所以我今天千言萬語，只能講無限悲傷。」他也說，自己身體狀況各種毛病很多，「檢察官為了修理柯P，要逼我咬柯P，竟然讓我的身心受到那麼大的痛苦和病痛。」

根據台北地檢署起訴，全案分為四大區塊，包括「京華城土地違法容積獎勵案」、「政治獻金公益侵占案」、「挪用眾望基金會款項支付競辦員工薪資背信案」及「柯文哲 政治獻金專戶申報不實案」。

根據起訴，沈慶京持續向柯文哲訴求協助回復京華城容積一事，透過7個人頭，從威京集團總部領取款項後，各自匯款新台幣30萬元，佯為捐贈民眾黨 的政治獻金，實為交付210萬元賄賂予柯文哲。

北院26日宣判，前台北市長柯文哲犯貪污收賄等罪遭判刑17年、國民黨台北市議員應曉薇犯貪污收賄等罪遭判15年6月徒刑、沈慶京犯貪污圖利等罪遭判10年徒刑、前台北捷運董事長李文宗犯公益侵占等罪遭判4年6月。

北院宣判後，隨即就審理期間獲具保停押的柯文哲等4人，召開強制處分訊問庭。法官認定沈慶京原1.8億元、應曉薇3500萬元擔保不足以防逃，諭知各加保3000萬元，待候審室延長至27日續行覓保。

另外2名被告，柯文哲維持原具保及保釋條件（7000萬元交保，限制住居、出境出海及配戴電子腳鐶、攜帶個案手機等科技監控設備）；李文宗維持原具保及保釋條件，但准予解除電子腳鐶部分的科技設備監控。可抗告。

昨晚11時許，沈慶京完成辦保離去，應曉薇仍覓保無著。