徐春鶯起訴書 陸委會：中共介入中配團體高度組織化

大陸委員會（陸委會）副主委兼發言人梁文傑。中央社

中配徐春鶯涉長期與中共 組織往來並匯報國內政情，陸委會今天形容，徐春鶯起訴書顯示「中共對中配團體的介入和利用有一條高度組織化的指揮鏈」，主要目標即為打入國民黨 和民眾黨，扶持中配不分區立委。

大陸委員會（陸委會）下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

徐春鶯涉嫌長期與中國大陸民政部海峽兩岸婚姻家庭服務中心主任楊文濤，以及「中國國民黨革命委員會」上海市委員會祖國和平統一促進委員會副主任孫憲往來，接受指示為候選人站台造勢，新北檢已依涉犯反滲透法等罪起訴並求處重刑。

針對此事，梁文傑表示，「我想這份起訴書，所有人都應該讀一讀」。這份起訴書透露許多細節，尤其是「中共對中配團體的介入和利用其實有一條高度組織化的指揮鏈」，其中最重要的目標就是打入國民黨和民眾黨，在裡面扶持中配不分區立委。

梁文傑舉例，早在2018年徐春鶯就試圖推動中配牛春茹與史雪燕列入國民黨不分區立委名單，但排序靠後，基本不可能當選。後來，徐春鶯轉而透過支持黃珊珊參選台北市長，打入民眾黨，爭取不分區立委提名機會，但徐春鶯因社會爭議而主動退出，後續改由李貞秀出任，相關安排也被孫憲形容為「接班」。

此外，梁文傑指出，徐春鶯在對話中曾提及可動員麥玉珍及部分國民黨立委，推動兩岸條例關於中配取得身分證年限「六改四」的修法。梁文傑說，雖然陸委會在過程中一直與立法院保持協商，「但是我們也想不到後面是對岸的指揮跟命令」。

梁文傑指出，起訴書還顯示，徐春鶯過去未辦理註銷中國大陸戶籍，其除籍文件是在2023年11月由孫憲協助在大陸申請取得，時間點正值徐春鶯登記為民眾黨不分區立委之際。

梁文傑還補充，從相關對話內容可見，徐春鶯對台灣社會的想像與主流民意存在落差。例如前國民黨主席江啟臣曾接見香港民主派人士黃之鋒、朱凱廸，徐春鶯將此事傳給對岸上線，表示「國民黨不想統一」、「我們都被國民黨的騙」，在台灣社會幾乎全面支持香港反送中運動的背景下，此事竟也能被當作「罪狀」。

梁文傑強調，中共對台滲透並不分黨派，各政黨皆可能成為對象，過去無論國民黨、民進黨皆曾出現相關案例，民眾黨也不會例外，盼社會不要指責特定政黨被滲透，但「當滲透的事實很明顯的時候，政黨就要處理。否則你就是自願在被滲透，你就是在跟對岸合作」。