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柯文哲遭判刑 學者：無助拉攏中間選民但有利藍白合

中央社台北26日電
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台北地院審理京華城容積獎勵案、民眾黨政治獻金案等4大案，26日下午一審宣判，前台北市長柯文哲（中）到庭聆判後離開，步出北院時振臂回應支持者。中央社
台北地院審理京華城容積獎勵案、民眾黨政治獻金案等4大案，26日下午一審宣判，前台北市長柯文哲（中）到庭聆判後離開，步出北院時振臂回應支持者。中央社

台北地院今天審結京華城容積獎勵等案，判決前台北市長柯文哲17年徒刑，褫奪公權6年。台大政治系副教授陳世民表示，民眾黨必然會把本案說成政治迫害，小草則認為柯文哲無罪；但他認為，重判對民眾黨會有傷害，而民眾黨想要藉此拉攏中間選民也會有困難。

台北地院審理京華城容積獎勵案、民眾黨政治獻金案等4案，下午一審宣判。柯文哲貪污罪判刑13年，公益侵占政治獻金部分各判刑2年、3年6月，挪用眾望基金會款項支付競辦員工薪資背信案判刑2年6月，應執行17年有期徒刑，褫奪公權6年。

陳世民指出，台灣內部還是存在理性的第三勢力，民眾仍期盼不要只是藍綠在掌握政治權力運作，這股勢力的比例很難講清楚，或許有10%。

他並說，過去1年民眾黨支持度掉了10個百分點左右，這群人可能是對柯文哲失望、卻又期待台灣存在第三勢力的中間選民，這群較理性的選民若未來不願投藍綠，有可能會冷漠、消極不去投票。

此外，師大政治學研究所退休教授曲兆祥認為，柯文哲成功耕耘第三勢力，如今遭到重判，可能讓小草更同仇敵愾，讓年底地方選舉的藍白合作更為密集。

曲兆祥表示，1990年代以後，台灣已存在第3黨的政治空間，但都是小黨，後來形成具規模化的政黨，就是新黨、台聯、親民黨、時代力量，最後是民眾黨；這些政黨都是稍偏藍或偏綠，都不是典型藍綠，且這些偏藍或綠的小黨，時間都不是很長，存在一段時間後又被新崛起的第三勢力所取代。

曲兆祥解釋，正因台灣存在第三勢力的園地、就需要一位園丁，像是柯文哲、民眾黨主席黃國昌、親民黨主席宋楚瑜等人，都是一段特定時間裡的園丁；至於柯文哲遭重判對第三勢力影響，他認為，第三勢力會等待下一位園丁出現，在新園丁出現前，部分支持者可能會先靠藍或靠綠。

關於年底九合一地方選舉方面，曲兆祥認為，判決結果恐讓小草們同仇敵愾，對執政黨採取更對立與疏離態度；如果國民黨表現平穩，基於希望為民眾黨、柯文哲創造更好的空間，大部分小草將會轉而支持國民黨，藍白合作空間會更大。

柯文哲 黃國昌 民眾黨

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