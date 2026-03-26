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台民調：原陸籍人士設籍10年能選公職 近5成認「太短」

記者陳湘瑾／台北即時報導
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陸委會26日公布民眾對兩岸關係看法的例行民調。（本報系資料照）
陸委會26日公布民眾對兩岸關係看法的例行民調。（本報系資料照）

陸委會26日公布民眾對兩岸關係看法的例行民調顯示，台灣主流民意反對中共片面對台政治主張，支持政府提升自我防衛能力，維護台海和平穩定。本次特別詢問民眾對於「兩岸條例第21條規定原陸籍人士設籍滿10年才能登記為公職候選人」的時間長度看法，結果顯示，近五成民眾認為時間「太短」。

陸委會表示，民調顯示台灣主流民意反對中共企圖消滅中華民國的政治主張；贊成中華民國與中華人民共和國互不隸屬、維持兩岸現狀，支持政府強化自我防衛，遏止中共對外軍事擴張野心，維護台海和平及區域安全與繁榮。

調查結果顯示，8成1民眾不贊成中共「一國兩制」主張（81.3%），其中有超過5成民眾非常不贊同（52.7%）；近8成民眾不認同中共堅持「一中原則」，推進統一（79.5%），其中超過5成民眾非常不認同（50.9%）；有近7成6贊成「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」（75.9%）。

有超過7成民眾支持政府增加國防預算，以強化自我防衛（70.4%），其中有近5成的民眾非常支持（44.4%），顯示多數民眾支持政府兩岸政策立場，及做好捍衛國家主權安全的充足準備。在長期調查題目方面，調查顯示，8成4左右民眾支持政府主張「廣義維持現狀」（84.7%）、台灣的未來由台灣2,300萬人決定（83.9%），呈現長期穩定趨勢。

這次調查特別詢問，兩岸條例第21條規定原陸籍人士設籍滿10年才能登記為公職候選人，本次調查顯示，認為設籍滿10年後才能參選「太短」的比例（47.8%）高於「剛剛好」（27.1%）及「太長」（2.6%），其中有約1成的民眾主張「不能參選」（9.5%）。

陸委會強調，中共始終不放棄武力犯台，持續對台軍事威脅，其在經濟低迷情勢下，今年國防支出仍增長7%，兩岸國防預算相差高達11倍。為維護國家主權及台海安全，政府將持續推動「和平四大支柱行動方案」，並增加國防預算，提升自我防衛能力，以實力換取和平。呼籲對岸尊重「兩岸互不隸屬」的客觀事實與台海現狀，放棄僵化思維及對台負面行徑，務實面對台灣主流民意，透過溝通對話以化解分歧。

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