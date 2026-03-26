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柯嗆賴在國家製造敵人 「只有希特勒的野心卻沒有能力」

記者林銘翰／台北即時報導
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台北市前市長柯文哲（左）下午回應一審判決，對賴清德總統發出怒吼，表示「我不會屈服的」。記者曾原信／攝影
台北市前市長柯文哲（左）下午回應一審判決，對賴清德總統發出怒吼，表示「我不會屈服的」。記者曾原信／攝影

針對台灣新住民發展協會理事長、中配徐春鶯先前遭到起訴，民進黨立委鍾佳濱質疑嚴重性不亞於內政部解散統促黨。民眾黨前主席柯文哲今天表示，他聽不懂鍾佳濱的邏輯，同時也點名賴清德總統，「還好他有希特勒的能力，但是沒有希特勒的能力。」

徐春鶯涉嫌長期與中共組織往來、接受指示替指定候選人站台造勢，新北地檢署前天依照反滲透法等罪起訴並求重刑。鍾佳濱今天受訪時指出，徐春鶯受到中共黨政軍指使進行統戰，嚴重性不亞於統促黨，如果國內政黨因為滲透而危害憲政秩序，恐怕將面臨內政部依法向憲法法庭聲請解散。

民眾黨晚間舉行司法記者會，柯文哲會後受訪時表示，自己完全聽不懂鍾佳濱的邏輯，中國是台灣需要嚴肅面對的問題，但是也不要每天在裡面製造敵人，「不可以把國家弄成這樣，這個國家有很多要處理的事情，我們就一樣一樣處理，認真做事。」

柯文哲說，他實在看不懂執政黨的作為，一定要在國家內部製造敵人，並非領導治理國家的好方式，最近讀了很多二次世界大戰的書，還好賴總統有希特勒的野心，但是沒有希特勒的能力，「我越讀就覺得越像，還好他沒有希特勒的能力，要不然我們就慘了。」

此外，民眾黨立委李貞秀先前在個人頻道直播指稱，新竹市長高虹安拿了柯文哲700萬元，高虹安前天駁斥子虛烏有，同時也希望放話者自重，李貞秀本人則出面鞠躬道歉，「如果有機會遇到高虹安，我會親自道歉。」

民眾黨主席黃國昌受訪時表示，李貞秀所講的內容「完全虛偽不實」，民眾黨中央委員會先前也已經做成決議，正式將相關案件移送中評會處理。

黃國昌 中共 內政部

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