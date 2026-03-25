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柯文哲案宣判前夕 王世堅：應回歸司法實質辯護而非政治喊話

記者黃婉婷／台北即時報導
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民進黨立委王世堅。記者黃婉婷／攝影
民進黨立委王世堅。記者黃婉婷／攝影

台北市前市長柯文哲涉及京華城、政治獻金等案，一審判決結果明日出爐。民進黨立委王世堅今（25）日指出，司法歸司法，柯文哲應針對指控進行實質辯護，而非透過喊話或政治手段處理，有無犯錯、是否觸法，相信柯心知肚明。他批評，柯過去在市長任內過度自信、自以為是，忽視專業判斷，這正是司法介入調查的主因。

王世堅指出，相關案情宣判結果，當然會影響民眾黨未來的選戰布局，柯文哲這幾天也公開喊話，但司法歸司法，柯必須靜下心來思考當初是否涉入、涉入到什麼程度，「我想他心知肚明」，但明天只是一審宣判，還有二審、三審，柯應針對司法指控進行實質辯護，別再用喊話或政治手段處理。

王世堅續指，他相信柯文哲不至於再這樣子，畢竟柯有首都市長歷練，經過冗長的一年，應該也悟出很多事情，但不該再把司法跟政治扯在一起，「我們的行為有司法的準則，也有個人修身處世的原則，還有政治的判斷，三者不應扯在一起」。

王世間表示，如果對人格和自我要求很高，在處理這類案子時，應該會有一定的看法。就算自認當初沒有惡意，但還是有客觀標準，畢竟下令的是你，章蓋下去就要負責；誠如他過去的監督與批評，柯文哲這個人就是過度自信、自以為是，凡事自認最強，導致獨斷獨行，完全不聽專業判斷。

他說，柯文哲了解的是醫學，是個好醫生、博士、醫學院教授，這都對，但台北市政專業遍布，包括交通、工務、教育、環保、衛生等等、財政，不是自稱醫學博士、優秀外科醫生，就什麼都懂。

王世堅表示，當一個好的市長一定要有專業判斷，最後再交由市長做決定，不能都不聽，京華城案就是如此，這麼多的專業判斷提供，「結果他做的竟然是180度相反的決定」，這也是為什麼司法要調查，不能凡事都以自己的看法和判斷為準，法律還是有法律一定的標準。

柯文哲 民眾黨 王世堅

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