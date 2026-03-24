我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多這款牛排醃料美味又百搭 烤蔬菜、煮湯都適合

佛羅里達州棕櫚灘州議會補選 民主黨翻盤

張忠謀「復元好、心情開朗」 黃仁勳曾一日往返探望

記者尹慧中／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台積電創辦人張忠謀(左)與輝達執行長黃仁勳有超過20年好交情。(本報資料照片)
台積電創辦人張忠謀(左)與輝達執行長黃仁勳有超過20年好交情。(本報資料照片)

台積電創辦人張忠謀之妻、台積電慈善基金會董事長張淑芬昨日表示，張忠謀近期身體恢復狀況比較好，心情滿開心。她並透露，Nvidia輝達(另稱英偉達)執行長黃仁勳曾一天內搭乘飛機往返台灣和美國，就為了探視張忠謀。

張淑芬昨天出席台積電慈善基金會公益記者會，分享志工服務成果並受訪，釋出以上訊息。

張忠謀去年底因腳不舒服，缺席台積電年度運動會，復元狀況受矚目。張淑芬透露，張忠謀恢復良好，近期心情滿開心。

黃仁勳與張忠謀夫婦私交甚篤，張淑芬說，只要黃仁勳有來台灣，一定會到他們家裡。有一次，黃仁勳甚至為了探望張忠謀，當天搭機往返台灣及美國。

黃仁勳6月將再次來台參加台北國際電腦展（COMPUTEX），是否會再拜會張忠謀夫婦？張淑芬透露，「我們是很好的朋友，應該會簡單吃個飯」。她並爆料，黃仁勳特別喜歡吃麻婆豆腐等重口味食物。

張淑芬說，除了台灣外，台積電志工足跡擴大至檳城、熊本等地，2025年台積電慈善基金會持續推進教育培力、健康長壽、環境保育三項主軸，累計聚集2.3萬名熱情志工，落地執行870場溫暖行動，累積高達13萬6065小時的志工總時數，並與32個廠處緊密合作，匯聚成一股堅韌的改變力量，將關懷遍布城鄉，讓56萬餘人受益。

展望2026年，張淑芬說，走到哪裡做到哪裡，她觀察各國對公益的需求各異，做法也不盡相同，這是互相學習的過程，基金會非常願意將在台灣累積的豐富經驗與國際夥伴分享。

黃仁勳 台積電 張忠謀

上一則

「生命最後一刻的決定」大體老師捐贈 1數字反映台灣觀念翻轉

下一則

賴政策轉彎 卓榮泰：反核非神主牌

延伸閱讀

黃仁勳：現已實現AGI、這3因素讓台積電舉世無雙

黃仁勳：現已實現AGI、這3因素讓台積電舉世無雙
魏哲家獲亞大名譽博士 直言中國機器人「沒用」

魏哲家獲亞大名譽博士 直言中國機器人「沒用」
黃仁勳談台海問題 罕見籲美克制 勿挑釁中國

黃仁勳談台海問題 罕見籲美克制 勿挑釁中國
黃仁勳：Nvidia工程師薪水外 加發5成AI token

黃仁勳：Nvidia工程師薪水外 加發5成AI token

熱門新聞

台灣積體電路製造股份有限公司董事長魏哲家（圖）21日獲亞洲大學頒授名譽博士，在演講中分享人工智慧（AI）發展，更感謝提拔他的台積電創辦人張忠謀。（中央社）

魏哲家獲亞大名譽博士 直言中國機器人「沒用」

2026-03-21 10:29
薛楷莉前男友邱智永今天出庭作證。記者王聖藜／攝影

台前主播涉詐420萬 嗆富商男友：發生關係後答應的都沒了

2026-03-18 11:29
檢警去年抓到台大法律系洪姓學生假冒女網友側錄大量男性性影像，從洪指證再抓到許姓、陳姓男子以同樣手段偷拍，統計全台4000多名男性受害。圖／本報系資料照

「台版紅姐們」4586男性裸聊遭偷拍 網紅、運動員都受害

2026-03-22 10:47
行政院長卓榮泰卓榮泰自費包機赴日看棒球被控貪汙等罪，台北地檢署分案偵辦中。記者季相儒／攝影

卓榮泰「自費包機」赴日看球風波升級 被控貪汙

2026-03-17 15:10
中油煉製事業部前執行長徐漢涉入多起弊案，遭重判25年刑期。圖／本報系資料照

逃亡多天抓到了 中油「最貪執行長」徐漢在台東落網

2026-03-24 09:01
外交部。圖／聯合報系資料照片

被稱為「CHINA（TAIWAN）」台韓僑居留證也改「南韓」

2026-03-18 11:47

超人氣

更多 >
中國網紅考研名師張雪峰猝死 享年41歲

中國網紅考研名師張雪峰猝死 享年41歲
社安金改革要從最有錢退休族領取福利訂定上限做起

社安金改革要從最有錢退休族領取福利訂定上限做起
到歐洲旅遊注意 4月10日啟動入境新規定

到歐洲旅遊注意 4月10日啟動入境新規定
伊朗最高領袖點頭 伊外長與美特使通話：同意與美談判

伊朗最高領袖點頭 伊外長與美特使通話：同意與美談判
長髮飄飄華女盜他人卡 爾灣名店狂消費 結果...

長髮飄飄華女盜他人卡 爾灣名店狂消費 結果...