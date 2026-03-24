張忠謀「復元好、心情開朗」 黃仁勳曾一日往返探望

台積電創辦人張忠謀(左)與輝達執行長黃仁勳有超過20年好交情。(本報資料照片)

台積電 創辦人張忠謀 之妻、台積電慈善基金會董事長張淑芬昨日表示，張忠謀近期身體恢復狀況比較好，心情滿開心。她並透露，Nvidia輝達(另稱英偉達)執行長黃仁勳 曾一天內搭乘飛機往返台灣和美國，就為了探視張忠謀。

張淑芬昨天出席台積電慈善基金會公益記者會，分享志工服務成果並受訪，釋出以上訊息。

張忠謀去年底因腳不舒服，缺席台積電年度運動會，復元狀況受矚目。張淑芬透露，張忠謀恢復良好，近期心情滿開心。

黃仁勳與張忠謀夫婦私交甚篤，張淑芬說，只要黃仁勳有來台灣，一定會到他們家裡。有一次，黃仁勳甚至為了探望張忠謀，當天搭機往返台灣及美國。

黃仁勳6月將再次來台參加台北國際電腦展（COMPUTEX），是否會再拜會張忠謀夫婦？張淑芬透露，「我們是很好的朋友，應該會簡單吃個飯」。她並爆料，黃仁勳特別喜歡吃麻婆豆腐等重口味食物。

張淑芬說，除了台灣外，台積電志工足跡擴大至檳城、熊本等地，2025年台積電慈善基金會持續推進教育培力、健康長壽、環境保育三項主軸，累計聚集2.3萬名熱情志工，落地執行870場溫暖行動，累積高達13萬6065小時的志工總時數，並與32個廠處緊密合作，匯聚成一股堅韌的改變力量，將關懷遍布城鄉，讓56萬餘人受益。

展望2026年，張淑芬說，走到哪裡做到哪裡，她觀察各國對公益的需求各異，做法也不盡相同，這是互相學習的過程，基金會非常願意將在台灣累積的豐富經驗與國際夥伴分享。