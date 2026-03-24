馬英九基金會爭議 蕭旭岑臉書發聲：捍衛個人清白

國民黨副主席蕭旭岑。(本報資料照片)

被前總統馬英九指曾與王光慈一同訪問大陸，並與台商接觸。國民黨副主席蕭旭岑在臉書回應說明澄清，並指走到這一步相當遺憾。

以下為蕭旭岑臉書全文：

很遺憾走到了我要極力避免的這一步，也要對於馬家人在內，所有愛護並希望保護馬前總統的人說聲抱歉。我真的已經盡力了，也兌現了對馬家一定保護馬前總統到最後一刻的承諾，但由於事態發展已涉及個人清白，我已退無可退、讓無可讓，只能把話講清楚、說明白。所有責任應該要由擅長隱身背後，潑髒水、耍陰招的操弄者承擔。

這整件事最大的癥結，就是我們任職基金會期間，雖然所有事情都有向馬前總統報告，也都是按照他的指示處理，馬前總統當然全然知情，過去8年來基金會運作都是如此，根本不可能有「背信」的可能。今日之所以會產生這種誤解，最關鍵的原因是 ，「馬前總統忘記了很多事」，甚至還誤以為蕭、王兩人背著他，做了什麼不該做的事，所以才會被有心人趁機介入，從中挑撥、操弄得逞。

例如，去年11月我受邀出任國民黨副主席，12月24日基金會開董事會，同意由王光慈升任執行長，這有會議記錄可查、過程中有董事發言肯定王的表現，馬前總統還高興地說，「這代表我有識人之明」，在場董事都有聽到。未料，現在卻傳出馬前總統說王光慈升職案他不知情，還有我的薪水問題，2019年馬前總統在我擔任基金會執行長時曾親口承諾，給我「不低於在總統府職務的薪水」，多年來我就是領這份薪水，但現在似乎也忘記了，甚至任由外部人士指控我們「自肥」。

另外，馬前總統說我們兩位幕僚，常常結伴到大陸去訪問，而且接觸很多台商，這根本是誤解。我跟王光慈有同時、有分別帶學生團去大陸進行兩岸青年交流，根本和見台商無關，有人從中去挑撥或誘導，讓馬前總統誤以為我們到大陸是與台商有所謂的財務關係，真的非常離譜，也完全背離事實。

但很讓人遺憾的是，馬前總統若有疑慮，卻從來沒有找我們來說明，僅憑沒來由的主觀認知，加上有心人的煽風操弄就提出指控，這對包括我們在內，專注執行兩岸青年交流任務的基金會所有同仁並不公平。尤其我要強調的是，我們每次帶學生團到大陸，行前都有向馬前總統報告，還會奉他指示向對方表達問候。但如今遺憾的是，「您似乎也都忘了」。

像這樣的例子還有不少，很多事情我們都有報告，並請示處理方向，也都經過馬前總統同意，只不過他就是忘記了，我知道馬前總統的心痛是真的，但這個心痛卻是因為他的遺忘與誤解，讓我很無奈也很難過。

我仍相信馬總統是愛護我們的，我依舊相信我長期追隨的馬前總統的風格與原則，就如同當年我們認識的那個馬英九，只是現在他卻忘了諸多往事的細節，以為我們都沒報告，甚至還受人誤導。所謂違反財政紀律與背信等罪名，都是出於莫須有的不實指控。如今為了捍衛個人清白，我必須講我該講的話，也相信整件事到最終會還我清白。

我也要呼籲所有藍營同志們，人事更迭去留雖不重要，但不能讓有心人士，破壞馬英九基金會以及馬前總統一生的努力，更不能容許有人利用馬前總統忘記了很多事，趁機挾著個人私怨大搞鬥爭，牽連傷害整個國民黨，甚至毀滅正當的兩岸交流。

我真的很抱歉，也十分的心痛跟不捨，當時我與同事決定離開基金會，就是以為有心人既然達成趕走我們的目的就會罷手，如此一來或可保護馬前總統和馬英九基金會不受傷害，但整件事如今已上升到對我操守清白的指控，我別無選擇，只能為捍衛清譽而戰，再次對敬愛的馬前總統與愛護諒解我們的馬家人致歉。